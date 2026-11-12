Uber Japanは11月17日から30日まで、Uber One会員限定の「Uber One ブラックフライデー」を開催する。すき家の対象牛丼が40%オフ、ドミノ・ピザの対象商品が50%オフになるほか、ローソンの「からあげクン Box」「Lチキ」も半額に。空港発着のUber プレミアムが20%オフになる特典も用意する。

すき家では「3種のチーズ牛丼」「高菜明太マヨ牛丼」「ねぎ玉牛丼」「キムチ牛丼」「おろしポン酢牛丼」の5商品が40%オフに。

ドミノ・ピザでは「クワトロ・ミートマックス」「クワトロ・マヨスペシャル」「クワトロ・ジャイアント」「高麗カルビ」の4商品を50%オフで注文できる。

ローソンでは「からあげクン Box」と「Lチキ」が50%オフ。対象のスーパーでは3,500円以上の注文で30%オフ（割引上限2,000円）、対象のドラッグストアでは3,000円以上の注文で30%オフ（割引上限1,800円）となる。

また、対象のスーパー・ドラッグストア・コンビニエンスストアでは一部商品が30～50%オフ、対象の酒類販売店では一部商品が20～50%オフになる。

空港発着のUber プレミアムも20%オフ

11月24日～30日の7日間は、配車サービス「Uber プレミアム」「大型ワゴンプレミアム」の空港発着の対象乗車が20%オフとなる。割引上限は2,450円で、1人2回まで利用可能。対象空港・エリアや適用条件はUberアプリで確認できる。

なお、Uber One会員には通常特典として、対象となるUber プレミアム・大型ワゴンプレミアムの乗車料金の15%分をUber Oneクレジットとして付与するサービスも提供されている。

「Uber One ブラックフライデー」の開催期間は11月17日～30日。