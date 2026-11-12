株式会社阪神タイガースと株式会社阪神コンテンツリンクは12日、「阪神タイガース カレンダー2027（壁掛けタイプ・卓上タイプ）」は『JERA セントラル・リーグ2026』優勝を記念した特別デザインで販売すると発表した。

▼ 阪神タイガース カレンダー 2027（壁掛けタイプ）

発売日：11月21日（土）

※通信販売での受付は現在も行っている

▼ 阪神タイガース デスクカレンダー 2027（卓上タイプ）

発売日：11月17日（火）発売

※通信販売での受付は現在も行っている