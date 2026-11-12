プレミアリーグは11日、プレミアリーグ第9節リヴァプールvsアーセナルでの事象に関し、Key Match Incident（KMI）パネルによる見解を示した。

注目の上位対決となったリヴァプールvsアーセナルは現地時間11月1日に開催。敵地『アンフィールド』に乗り込んだアーセナルは16分にデクラン・ライスのクロスをカイ・ハヴァーツが押し込み先制すると、その後は自慢の堅守でリヴァプールを枠内シュート0本に抑え、1－0で勝利した。アーセナルが『アンフィールド』でのリヴァプール戦に勝利したのは、ミケル・アルテタ監督が現役だった2012年9月以来14年ぶりとなっている。

プレミアリーグの全試合における重要な判定について独立した評価を行うKMIパネルは、この試合の20分の場面に注目。ブラッドリー・バルコラが左サイドからクロスを上げた際、ボックス内でアレクサンデル・イサクがユリエン・ティンバーにユニフォームを引っ張られる形に。明確にユニフォームが掴まれていたものの、主審は笛を吹かず、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入もなかった。

KMIパネルはこの場面について、ティンバーによるファウルであり、リヴァプールにPKが与えられるべきだったと指摘。短時間のホールディング（掴む行為）がイサクのプレー進行能力に明確な影響を与えていないという見解も示されたものの、5人中4人がファウルであったと認識しているようだ。また、5人中3人は主審の判定が「明白な誤り」に該当するため、VARが介入すべきだったと結論づけている。

なお、リヴァプールを率いるアンドニ・イラオラ監督は「アレックス（イサク）は彼（ティンバー）の前に入っていて、ゴール前でヘディングしようとしていたが、ユニフォームを掴まれたためにできなかった」と前置きした上で、「もし彼がグラウンドに倒れていれば、間違いなくPKが宣告されていたはずだ。本来は今日のようにプレーすべきだが、現実はこうだ。次回は、監督としてアレックスに『地面に倒れろ』と指示しなければならない。そうしなければ、判定は下されないのだからね」と当該の判定に苦言を呈していた。

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