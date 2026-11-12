イングランド代表FWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）が、マンチェスター・ユナイテッドの指揮官就任が噂される恩師マウリシオ・ポチェッティーノ監督（現：アメリカ代表監督）に言及した。11日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。

プレミアリーグ発足以降、クラブワーストとなるリーグ戦8試合未勝利で、降格圏内の18位に低迷しているマンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリック監督の解任に動いており、すでに同監督が退任した場合にはアメリカ代表のポチェッティーノ監督を招へいすることで同監督と口頭合意に達していることが報じられている。

トッテナム・ホットスパーの下部組織出身であるケインは、2014年7月から2019年11月まで同クラブを率いたポチェッティーノ監督の下でブレイクを果たしており、同監督の指揮下ではチャンピオンズリーグで決勝に進出したほか、プレミアリーグでも準優勝という成績を残していた。

そんな恩師がチェルシーを1年間率いた後の2024年6月以来、プレミアリーグに復帰することに近づいている現状から、意見を求められたケインは「そうだね、マウリシオとは本当に素晴らしい関係を築いている。以前にも言ったことがあるけど、彼は僕のキャリア、そして成長に大きな影響を与えてくれた監督の一人だ」と感謝を口にしながら、次のように続けた。

「キャリアのあの段階で、僕には彼の導きが必要だった。ピッチ上だけでなく、ピッチ外でも僕を強く後押ししてくれたことは、本当に、本当に大きな助けとなった」

「彼は世界最大級のクラブで指揮を執ってきた。だから、僕からすれば、彼をどれだけ高く評価してもしすぎることはない。まあ、今後どうなるかは様子を見てみないと分からない。だけど、彼が素晴らしい人物であると同時に、非常に優れた監督であることは間違いない」