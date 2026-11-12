







読売ジャイアンツ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで読売ジャイアンツを退団した松井颯投手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



松井は花咲徳栄高、明星大を経て、2022年育成ドラフト1位で巨人に入団。180センチ、85キロの右投右打で、力強い直球、独特の軌道を描き、「魔球」とも呼ばれたシンカーを武器とする右腕だ。



ルーキーイヤーの2023年5月に支配下登録を勝ち取ると、同21日の中日ドラゴンズ戦でプロ初登板初先発。勝利投手となり、同年は8試合に登板して1勝1敗、2ホールド、防御率3.26を記録した。



2024年は開幕一軍入りを果たしたものの、登板は2試合にとどまり、防御率13.50。シーズン終了後に育成契約へ移行した。



2025年は一軍登板こそなかったが、二軍では17試合に登板して2勝2敗、防御率2.27、43回2/3を投げて41奪三振と復調の兆しを見せていた。



しかし、プロ4年目の今季は故障の影響もあり、一軍、二軍ともに公式戦登板なし。支配下復帰を果たすことができなかった。



巨人は9月30日、松井を含む育成9選手に来季の契約を結ばないことを通達。松井はプロ通算10試合に登板し、1勝1敗、2ホールド、防御率3.92の成績を残している。戦力外通告後には現役続行の意向を示していた。



育成から支配下をつかみ、ルーキーイヤーには一軍で白星も挙げた26歳右腕。故障を乗り越え、再びNPBのマウンドに立つためにも、トライアウトで健在ぶりを示したいところだ。



















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