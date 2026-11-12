アーセナルに所属するスペイン代表MFマルティン・スビメンディが、移籍に近づいていないことを明かした。11日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。

現在27歳のスビメンディは昨年夏にレアル・ソシエダから6000万ポンド（約127億円）と見られる移籍金でアーセナルに加入。昨シーズンは公式戦通算57試合出場で6ゴール3アシストを記録し、全38試合に出場したプレミアリーグでは22年ぶりの優勝に大きく貢献した。

しかし、イングランド代表MFマイルズ・ルイス・スケリーの台頭やブラジル代表MFブルーノ・ギマランイスの加入によって今季は状況が一変し、ここまでプレミアリーグでの先発機会はなく、公式戦12試合出場でプレー時間は380分にとどまっていることから、来年1月の移籍市場でアーセナルを離れることを考慮していると噂されている。

アトレティコ・マドリードやチェルシー、レアル・マドリードなどから関心が寄せられていることが報じられているが、スビメンディは「サッカー以外のことにエネルギーを割く余裕はない」と語りつつ、移籍は考えていないことを強調した。

「チーム内での地位を確立し、出場時間を増やして、そしてプレミアリーグのタイトル獲得に向けて戦うこと、それだけのことで頭がいっぱいだ。チームの状況も良い。だから、移籍のことなど考えたこともないし、誰かと連絡を取った事実もない」

また、ロンドンでの生活について聞かれたスビメンディは「満足しているよ」と答えながら、次のように改めて移籍の可能性を否定した。

「正直なところ、メディアで報じられる内容に、僕自身が驚かされることもある。1月の移籍市場が近づけば噂が出るのは理解できるけど、もう少し慎重に情報を発信してほしいものだ」

「選手にはそれぞれ所属するチームがあるのだから、敬意を払うべきではないだろうか。僕が移籍に近いという報道も目にしたけど、事実とは程遠い話だ」