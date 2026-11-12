







中日ドラゴンズ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで中日ドラゴンズを退団した宇佐見真吾捕手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



宇佐見は市立柏高、城西国際大を経て、2015年ドラフト4位で読売ジャイアンツに入団。181センチ、95キロの右投左打で、パンチ力のある打撃を持ち味とする捕手だ。



2017年に一軍デビューを果たし、21試合で打率.350、4本塁打、8打点を記録。2019年途中にトレードで北海道日本ハムファイターズへ移籍すると、2022年には自己最多の81試合に出場し、打率.256、5本塁打、24打点をマークした。



2023年6月には齋藤綱記投手とともに、山本拓実投手、郡司裕也捕手との交換トレードで中日へ移籍。同年は69試合で打率.282、3本塁打、14打点を記録し、翌2024年には61試合の出場ながら打率.303、3本塁打、17打点と存在感を示した。



しかし、2025年は20試合の出場で打率.118に低迷。今季は一軍出場がなく、ファームでは48試合に出場して102打数27安打、打率.265、0本塁打、8打点の成績だった。



中日は10月25日、宇佐見に来季の契約を結ばないことを通達したと発表。プロ通算では450試合に出場し、打率.232、19本塁打、93打点を記録している。



巨人、日本ハム、中日の3球団で経験を積み、一軍で450試合に出場してきた33歳の捕手。左打ちの打力と豊富な経験をトライアウトでアピールし、新天地での現役続行につなげられるか注目される。

















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