タカラトミーは、2027年の干支をモチーフにした動物フィギュア「干支アニア 未(ヒツジ)」(770円)を、11月14日に発売する。全国の玩具専門店、百貨店・量販店などの玩具売場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」などで取り扱う。発売により、2016年から展開してきた「アニア」干支シリーズが十二支を一巡する。

タカラトミーの動物フィギュアブランド「アニア」より、干支をモチーフにしたシリーズ第12弾「干支アニア 未(ヒツジ)」が登場する。

「干支アニア」は、干支にちなんだアニアのフィギュアに加え、赤い敷物や屏風をセットにした商品として2016年の「申(ニホンザル)」から毎年展開しているシリーズ。今回発売される「未(ヒツジ)」で十二支を一巡することとなる。

2027年の干支である未（羊）は、群れで穏やかに暮らす習性から円満や協調性、平和の象徴とされる。また、羊毛による厄除けや、羊を数える習慣から安眠や癒やしのイメージも持つとされている。

今回の商品では、豊かな未来をイメージした子羊をモチーフに採用。子羊らしい丸みのあるフォルムや淡い白色を用いたデザインとなっている。フィギュアは首を動かすことができ、左右どちらの向きでも飾れる仕様だ。

背景の屏風には、和柄の青海波をベースに羊や毛糸玉、編み棒のモチーフを取り入れている。付属の敷物やペーパークラフトの柵と組み合わせることで、正月飾りとしても楽しめる構成となっている。

「干支アニア 未（ヒツジ）」概要

・商品名：「干支アニア 未（ヒツジ）」

・希望小売価格：770円

・発売日：11月14日

・対象年齢：3歳以上

・商品内容：フィギュア×1、屏風×1、敷物×1、柵（ペーパークラフト）×1

・取扱店舗：全国の玩具専門店、百貨店・量販店などの玩具売場、インターネットショップ、タカラトミーモール

干支アニアの歴代ラインアップ

干支アニアは、2016年の「申（ニホンザル）」からスタートし、「酉（幸フクロウ）」「戌（柴犬）」「亥（イノシシ）」「子（ハリネズミ）」「丑（ウシ）」「寅（トラ）」「卯（ウサギ）」「辰（タツノオトシゴ）」「巳（ヘビ）」「午（ウマ）」を展開してきた。

今回の「未（ヒツジ）」で十二支がそろうことになる。

(c) TOMY