2027年1月に東京国立博物館で開幕する「ファイナルファンタジー40周年記念展」の新情報が公開された。セフィロスと「見返り美人図」、リヴァイアサンと葛飾北斎の浮世絵など、日本美術とFFの世界観を融合させた作品が登場する。

セフィロスが「見返り美人」に！ 日本美術とFFが融合した全13作品

FF40周年記念展実行委員会は11月12日、2027年1月8日から4月4日まで東京国立博物館・表慶館で開催する「ファイナルファンタジー40周年記念展『終わりなきファンタジーの世界』」の新たな展示作品を発表した。

東京国立博物館所蔵の国宝・重要文化財を中心とする日本美術と、「ファイナルファンタジー（FF）」シリーズがコラボレーションする。野村哲也、渋谷員子ら歴代アートデザイナー12人が参加し、浮世絵や屏風、仏画などとFFのキャラクターや世界観を組み合わせた作品を制作した。

「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏×FFIXの世界（FFIX）」は、葛飾北斎の浮世絵に召喚獣リヴァイアサンなどを組み合わせた作品。『FFIX』のキャラクターデザインなどを担当した板鼻利幸が手掛けた。

「見返り美人図×セフィロス（FFVII）」では、菱川師宣の名作に『FFVII』のセフィロスが登場。野村哲也がデザインを担当し、元作品の柔らかな風合いを再現するため、光沢のあるサテン生地に印刷した。

さらに、尾形光琳の「風神雷神図屏風」に雷神姿のユウナと風神姿のリディアを描いた作品や、国宝「孔雀明王像」と『FFXVI』のジョシュア・ロズフィールドを融合させた作品も登場する。

このほか、トートバッグ、ゲーミングマウスパッド、フラットポーチ、手ぬぐい、巾着などもラインアップ。初代FFのタイトルロゴを使用したキャップや、「正宗 ロングバームクーヘン」、40周年記念のチョコボ・モーグリのぬいぐるみなども販売される。

なお、11月12日からは第2期・第3期の早割日付指定チケットの一般販売も開始。購入者には、コラボレーション作品をデザインした限定アートカードが特典として用意される。