フェラーリ499Pモディフィカータが初めてオークションに登場！新車時9億円のマシンの落札価格は？

去る11月8日、ル・マン24時間を3連覇したフェラーリ499Pの顧客向けサーキット専用モデル「499Pモディフィカータ」が、史上初めて公開オークションの舞台に上がった。公道は走れず、WECやル・マンなどの出走資格は持たない車両だ。にもかかわらず、事前の予想落札価格は750万スイスフラン（約14億円）超と謳われていた。

【画像】レーシングカーの技術が注ぎ込まれたサーキット専用モデル、フェラーリ499Pモディフィカータ（写真10点）

オークションを主催したのはグッディング・クリスティーズ。同社にとって初のスイス開催で、会場はフォーシーズンズホテル・デ・ベルグ、クリスティーズが開催したの「ジュネーヴ・ラグジュアリー・ウィーク」の一環として開かれた。

出品車のシャシーナンバーは21。ワンオーナー車で、オリジナルのレッドをまとい、フェラーリの工場におけるシェイクダウン以外には走っていない。ただ当該車両、落札者がすぐに持ち帰れるわけではない。別途の取り決めがない限り、2028年12月まではマラネッロのフェラーリ施設に留め置かれる予定だ。

499Pモディフィカータは、499Pがル・マンを初制覇してから4カ月後の2023年10月、ムジェロで開かれた「フェラーリ・ワールド・ファイナル」にて発表された。フェラーリにとってル・マンでの総合優勝は1965年以来途絶えていた。2023年、50年ぶりに最高峰クラスへ復帰した499Pは初挑戦でトヨタの連勝を止め、そのまま3連覇を果たした。なお、2025年の3勝目はプライベーターのAFコルセによるものだった。

市販車ではなくレーシングカーから技術流用したうえで、レーシングカーならではのレギュレーション制約を受けない新しいタイプのサーキット専用車と位置づけている。そして、レース仕様の499Pとの主な違いは4つある。

低速から作動する電動フロントアクスルと4輪駆動、120kWを上乗せできる「プッシュ・トゥ・パス」、ピレリ製の専用タイヤ、そしてサスペンション、電子制御、エンジンマッピングの全面的な最適化だ。特に4輪駆動はレース仕様では時速190km以上でしか使えなかったものが、499Pモディフィカータでは低速域から活用できるようになった。

パワートレインはミドシップするV6エンジンと前軸の200kWモーターの組み合わせで、7速シーケンシャルトランスミッションを介して駆動する。公称出力520kWにプッシュ・トゥ・パスの120kWが加わると、最大640kWに達する。プッシュ・トゥ・パスはステアリング裏のボタンで作動させ、アクセル全開時に限り1回あたり最長7秒間使える。

一方で、変わらなかったものもある。

シングルシーターのコクピットも、ドライビングポジションや操作系の配置も499Pと同じで、ル・マンを制した50号車と51号車のクルーと同じ運転体験を味わえるという。ガレージに飾りたいコレクターよりも、国際サーキットで走らせたいアマチュアドライバーが有力な買い手だろう。

発表時の価格は510万ユーロ(約9億円)で、2024年に始まる「スポルト・プロトティーピ・クリエンティ」への2年間の参加権が含まれていた。オーナーは毎年、国際サーキットでのイベントに参加でき、輸送、サーキットでのサポート、整備はフェラーリが担う。新車価格には2年間の参加権が含まれていたが、今回の落札者も所定の費用を負担すればプログラムに参加できる。

生産台数は限定とされるが、具体的な数字は公表されていない。ル・マン3連覇という歴史の続きに、自らステアリングを握って加わる権利に、初めて付けられた市場価格は821万7,500スイスフラン（約15億8,000万円）だった。落札者が手にしたのは単なるサーキット専用車ではなく、ファクトリー社との”関係”も含まれる。そう考えれば、金額を問わず落札できただけでも凄いことなのかもしれない。

文：古賀貴司（自動車王国） Words: Takashi KOGA (carkingdom)