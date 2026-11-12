



【侍ジャパン速報】日本－チャイニーズ・タイペイ｜アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 試合経過・スタメン・結果

「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」で、野球日本代表「侍ジャパン」が11月12日（木）、チャイニーズ・タイペイ代表との初戦に臨む。試合は東京ドームで19時開始予定。日本の予告先発は金丸夢斗、チャイニーズ・タイペイはリン・ツーウェイ。本記事では、スコア、イニング別の試合経過、スターティングメンバー、投手成績、コメントなどを随時更新する。

PRIME VIDEO ／ 独占ライブ配信侍ジャパン初戦・チャイニーズ・タイペイ戦を視聴！11月12日（木）18:30～配信開始／19:00プレーボール［PR］Amazonプライムの30日間無料体験は対象者のみ。無料期間終了後は有料会員へ自動移行します。条件はリンク先でご確認ください。ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026侍ジャパン 初戦日本 vs チャイニーズ・タイペイ11月12日（木）19:00東京ドーム試合開始前日本SAMURAI JAPAN－:チャイニーズ・タイペイCHINESE TAIPEI－19:00 試合開始予定予告先発日本金丸夢斗背番号21／中日ドラゴンズチャイニーズ・タイペイリン・ツーウェイ背番号54／Rakuten Monkeys最新情報先発は日本が金丸夢斗、チャイニーズ・タイペイがリン・ツーウェイ。19時試合開始予定。日本－チャイニーズ・タイペイ｜イニング別スコア11月12日（木）19:00／東京ドームチーム123456789計HE日本－－－－－－－－－－－－チャイニーズ・タイペイ－－－－－－－－－－－－※試合開始前のためスコアは未入力。スマートフォンでは表を横にスクロールできます。延長戦の場合は列を追加します。日本－チャイニーズ・タイペイ｜試合経過・コメント速報試合の動き・監督／選手コメント試合前11月11日（水）発表先発投手を発表。日本は金丸夢斗、チャイニーズ・タイペイはリン・ツーウェイが先発する。日本－チャイニーズ・タイペイ｜スタメン・先発投手日本代表打順・守備位置は発表後に更新1番－未発表2番－未発表3番－未発表4番－未発表5番－未発表6番－未発表7番－未発表8番－未発表9番－未発表予告先発金丸夢斗（21）チャイニーズ・タイペイ代表打順・守備位置は発表後に更新1番－未発表2番－未発表3番－未発表4番－未発表5番－未発表6番－未発表7番－未発表8番－未発表9番－未発表予告先発リン・ツーウェイ（54）

※打順・守備位置は正式発表後に更新します。予告先発は11月11日の侍ジャパン公式発表に基づきます。

日本－チャイニーズ・タイペイ｜試合結果・投手成績試合終了後に確定情報を反映試合結果試合開始前勝利投手未確定敗戦投手未確定セーブ未確定本塁打未確定試合時間未確定侍ジャパン｜今後の試合日程会場はいずれも東京ドーム。日時は日本時間。11/12（木） 19:00本日の試合チャイニーズ・タイペイ vs 日本予選／日本初戦11/13（金） 19:00予定日本 vs 韓国予選11/14（土） 12:00予定オーストラリア vs 日本予選11/15（日）順位決定戦3位決定戦 11:00／決勝 19:00出場する試合は予選順位によって決まります。

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