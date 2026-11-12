【侍ジャパン速報】日本－チャイニーズ・タイペイ｜アジアプロ野球チャンピオンシップ2026 試合経過・スタメン・結果
「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」で、野球日本代表「侍ジャパン」が11月12日（木）、チャイニーズ・タイペイ代表との初戦に臨む。試合は東京ドームで19時開始予定。日本の予告先発は金丸夢斗、チャイニーズ・タイペイはリン・ツーウェイ。本記事では、スコア、イニング別の試合経過、スターティングメンバー、投手成績、コメントなどを随時更新する。PRIME VIDEO ／ 独占ライブ配信侍ジャパン初戦・チャイニーズ・タイペイ戦を視聴！11月12日（木）18:30～配信開始／19:00プレーボール［PR］Amazonプライムの30日間無料体験は対象者のみ。無料期間終了後は有料会員へ自動移行します。条件はリンク先でご確認ください。ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026侍ジャパン 初戦
日本 vs チャイニーズ・タイペイ11月12日（木）19:00東京ドーム
試合開始前日本SAMURAI JAPAN
－:チャイニーズ・タイペイCHINESE TAIPEI
－19:00 試合開始予定
予告先発日本金丸夢斗背番号21／中日ドラゴンズチャイニーズ・タイペイリン・ツーウェイ背番号54／Rakuten Monkeys
最新情報先発は日本が金丸夢斗、チャイニーズ・タイペイがリン・ツーウェイ。19時試合開始予定。
日本－チャイニーズ・タイペイ｜イニング別スコア11月12日（木）19:00／東京ドーム
チーム123456789計HE日本－－－－－－－－－－－－チャイニーズ・タイペイ－－－－－－－－－－－－
※試合開始前のためスコアは未入力。スマートフォンでは表を横にスクロールできます。延長戦の場合は列を追加します。日本－チャイニーズ・タイペイ｜試合経過・コメント速報試合の動き・監督／選手コメント
試合前11月11日（水）発表先発投手を発表。日本は金丸夢斗、チャイニーズ・タイペイはリン・ツーウェイが先発する。日本－チャイニーズ・タイペイ｜スタメン・先発投手日本代表打順・守備位置は発表後に更新
1番－未発表2番－未発表3番－未発表4番－未発表5番－未発表6番－未発表7番－未発表8番－未発表9番－未発表
予告先発金丸夢斗（21）チャイニーズ・タイペイ代表打順・守備位置は発表後に更新
1番－未発表2番－未発表3番－未発表4番－未発表5番－未発表6番－未発表7番－未発表8番－未発表9番－未発表
予告先発リン・ツーウェイ（54）
※打順・守備位置は正式発表後に更新します。予告先発は11月11日の侍ジャパン公式発表に基づきます。日本－チャイニーズ・タイペイ｜試合結果・投手成績試合終了後に確定情報を反映
試合結果試合開始前勝利投手未確定敗戦投手未確定セーブ未確定本塁打未確定試合時間未確定
侍ジャパン｜今後の試合日程会場はいずれも東京ドーム。日時は日本時間。11/12（木） 19:00本日の試合チャイニーズ・タイペイ vs 日本予選／日本初戦11/13（金） 19:00予定日本 vs 韓国予選11/14（土） 12:00予定オーストラリア vs 日本予選11/15（日）順位決定戦3位決定戦 11:00／決勝 19:00出場する試合は予選順位によって決まります。
※本記事には広告・アフィリエイトリンクが含まれます。