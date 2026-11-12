







阪神タイガース 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで阪神タイガースを退団した長坂拳弥捕手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



長坂は高崎健康福祉大高崎高、東北福祉大を経て、2016年ドラフト7位で阪神に入団。173センチ、84キロの右投右打で、捕手としてプロ10年間を阪神一筋で過ごしてきた。



2017年に一軍デビューを果たすと、2022年には自己最多となる27試合に出場。40打数7安打、打率.175、1打点を記録し、守備面を中心にチームを支えた。



その後は出場機会を減らし、2023年は10試合、2024年は5試合、2025年は1試合の出場。プロ10年目となった今季は一軍出場がなく、ファームでは48試合に出場して88打数14安打、打率.159、0本塁打、2打点だった。



阪神は10月23日、長坂に来季の契約を結ばないことを通達したと発表。2026年ドラフト会議翌日の戦力外通告となった。プロ通算では61試合に出場し、67打数13安打、打率.194、2本塁打、4打点を記録している。



32歳のベテラン捕手にとって、阪神一筋で10年間培った経験は大きな武器となる。トライアウトでは守備面を含めて持ち味をアピールし、新天地での現役続行につなげられるか注目される。

















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