







読売ジャイアンツ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで読売ジャイアンツを退団した岡田悠希外野手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



岡田は龍谷大平安高、法政大を経て、2021年ドラフト5位で巨人に入団。184センチ、86キロの右投左打で、走攻守のバランスに優れた外野手だ。



ルーキーイヤーの2022年に一軍デビューを果たし、33試合に出場。翌2023年は26試合に出場し、48打数8安打、打率.167、1本塁打、2打点を記録してプロ初本塁打も放った。



その後は一軍で出場機会を増やせず、2024年は4試合、2025年は11試合の出場。プロ5年目の今季は8月9日の東京ヤクルトスワローズ戦でシーズン初昇格すると、同日の試合で決勝打を放ったが、一軍では3試合の出場にとどまり、7打数1安打、打率.143、1打点だった。



一方、ファームでは90試合に出場し、打率.251、4本塁打、23打点、5盗塁を記録。28四球を選び、出塁率.351と一定の成績を残していた。



巨人は10月5日、岡田に2027年シーズンの選手契約を行わないことを通達。プロ5年間の一軍通算成績は77試合、101打数15安打、打率.149、1本塁打、5打点となっている。



26歳とまだ若く、今季も一軍で決勝打を放ったほか、シーズン終盤にはファーム日本選手権で本塁打を記録した。再びNPBの舞台に立つため、トライアウトで持ち前の打撃をアピールできるか注目される。



















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