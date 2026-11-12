アストン・ヴィラは11日、オランダ代表DFイアン・マートセンと新契約を締結した。

現在24歳のマートセンは、PSVやチェルシーの下部組織に所属した経歴を持ち、これまでチェルシーのトップチームでプレーしたほか、コヴェントリーやバーンリー、ドルトムントへのレンタル移籍も経験した後、2024年7月にアストン・ヴィラに完全移籍で加入した。これまで公式戦100試合出場で3ゴール4アシストを記録し、昨シーズンはクラブ史上初のヨーロッパリーグ（EL）優勝に貢献した。

なお、アストン・ヴィラはマートセンとの新契約期間を明らかにしていないが、移籍情報サイト『transfermarkt』によると、2032年6月30日までとなっているようだ。

マートセンは新契約を締結した理由についてクラブ公式サイトを通じて以下のようにコメントを発表している。

「まず第一に、クラブが非常に良い形で前進しているという点だ。その大きな要因は（ウナイ・エメリ）監督の存在、彼がこのクラブに対して描いているビジョン、そして監督を支える周囲の人々、さらにはチームメイトたちの存在だ」

「ここでプレーすることを心から楽しんでいる。監督は非常に要求が高いけど、細部にまでこだわる素晴らしい指導者だ。監督は、全員が同じ計画を共有し、同じ方向を向いていることを大切にしている。それが実際にうまく機能しているんだ。とても良い関係を築けている」

「ここはまるで自分の家のように居心地が良く、成長できる環境だ。チームメイトと共に、このクラブで特別な何かを成し遂げたいという意欲が湧いてくる。それが、今回契約を更新した理由だ」