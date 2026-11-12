バンダイスピリッツは、『仮面ライダーカブト』より「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーザビー ライダーフォーム」(9,900円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月13日(金) 10時より予約受付開始。2027年5月発送予定。

2027年5月発送予定「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーザビー ライダーフォーム」(9,900円)

仮面ライダーザビーがS.H.Figuarts（真骨彫製法）で登場!

「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーザビー ライダーフォーム」は、『仮面ライダーカブト』に登場する「ZECT」の精鋭部隊「シャドウ」を率いる「仮面ライダーザビー ライダーフォーム」を真骨彫製法シリーズで再現したアイテム。

全身のゴールドのカラーリングや、マスク・肩部アーマーなどのシャープな形状を忠実に再現。腹部は新規造形でディテールを再現。複眼にはクリアパーツを採用し、内部モールドまで細かに造形。

骨格から造形を行ったボディに、広い可動域を誇る関節機構を搭載。可動時に隙間を生まない関節機構により、人体のラインを崩さず、自然にポージングを決めることが可能。

左腕に装着された「ザビーゼクター」には、必殺技「ライダースティング」発動時専用の交換用パーツが付属。全体のサイズ感や、鋭く伸びた先端の「ゼクターニードル」の形状など、映像や資料を検証し、再現度を追求。

交換用手首パーツが左3種・右4種付属。「ザビーゼクター」を操作する瞬間をはじめ、劇中シーンの再現に細かに対応する。

主な商品内容

本体

交換用手首パーツ左3種右4種

ザビーゼクター

ザビーゼクター(ライダースティング状態)

(C)石森プロ･東映