『救命病棟24時』知られざる「院内救急救命士」に光を当てた意義　27年の歴史があるからこそ描けた“命を救う者たちの新たな葛藤”

江口洋介と松嶋菜々子がW主演を務めるフジテレビ系ドラマ『救命病棟24時』(毎週月曜21:00～ ※FOD・TVerで見逃し配信)の第5話が、9日に放送された。

孤高の天才救命医・進藤一生(江口)と、かつて彼の下で学んだ小島楓(松嶋)が、救命救急の最前線で命と向き合う姿を描く同ドラマ。第6シリーズとなる今作では、働き方改革や世代間の価値観の違いなど、時代とともに変化する医療現場の課題に切り込みながら、医師として失ってはいけないものを、令和の今だからこそ問いかけていく。

第5話でスポットが当てられたのは、これまで医療ドラマであまり描かれることのなかった「院内救急救命士」という存在。命を救う技術を持ちながらも、制度上の制約によって思うように力を発揮できない葛藤を描きながら、進藤の知られざる過去と、楓の成長を巧みに結びつけた。27年の歴史を持つシリーズだからこそ描ける、医療現場の新たな現実と、その感動的な物語を振り返りたい。

医療現場の「今」を伝える

前回の第4話では、今シリーズの肝である“令和の医師”をめぐる研修医たちのエピソードを描き切ったその先に、何を見据えていくのか？という点に興味が注がれた。そんな中、今回スポットが当てられたのは、これまで数多く制作されてきた医療ドラマの中でも、取り上げられることのなかった「院内救急救命士」という、知られざる存在だった。

そしてそれは、ただこれまでの令和の医師を描くエピソードを描き終えたからではなく、また医療ドラマの中に知られざる立場がいるという発見にとどまるものでもない。日本のテレビドラマにおいて救命に初めてスポットを当てた今シリーズだからこそ描くことができた、歴史と啓蒙、それでいてドラマチックな要素が満載の感動的な一編に仕上がっていた。

これまで多くの医療ドラマが放送され、ましてや救命を描いた作品も少なくない中で、「院内救急救命士」という存在は初耳であった。

ドラマ視聴後につい調べてしまったのだが、「院内救急救命士」とは、2021年の法改正により、医療機関に勤務する救急救命士が一定の研修を受け、医師の指示や院内の体制のもと、病院に到着してから入院するまでの間にも救急救命処置を行えるようになったというもの。

それは確かに、今シリーズが始まる前、いや前シリーズの時点ですらなかった新たな視点だ。だからこそ、今シリーズが知られざる医療現場の「今」を伝えるためにその存在を取り上げ、役割を描くことには、ほかの医療ドラマと比較しても大きな意味がある。制度の存在を知ってもらうという啓蒙的な意味合いも含めて、その影響は小さくない。今作だからこそ、彼らの直面する葛藤をよりダイレクトに描けたといえるだろう。

しかし、知られざる立場を紹介する――それだけでもドラマになり得る題材を、さすがの今シリーズはさらに一歩踏み込んで見せてくれた。今作の強みでもある豊かな人情劇と、救命医や救急救命士たちのプロフェッショナルな手さばきが生み出すダイナミズムに加え、さらに前回までの流れとしてやや不穏に感じていた進藤の過去を絡めた点が実に巧みだった。

進藤の過去と“命を救う境界線”を結びつけた巧みさ

私たちは進藤がどんな医師であるかを知っている。だからこそ、進藤に何かあったのかという不穏な気配をちらつかせたとしても、これまで積み重ねてきた彼への信頼は揺るがない。そう考えると、その過去を今シリーズの縦軸として引っ張っていくには、少々弱いのではないか？という心配があった。進藤が人命を軽んじるような医師ではないことなど、これまでのシリーズを見てきた視聴者には分かりきっているからだ。

だが、今回、その不穏の正体を早々に明かしただけでなく、院内救急救命士という立場と、進藤の過去をリンクさせ、命を救うことができるのは誰なのか？という“境界線”を絡めて描き切った点が見事だった。

そして、その境界線を単なるルールの問題として片付けるのではなく、現場の自分たちが考え、変えていかなければならないと問題提起した。物語をそこまで発展させたうえで、その思いを楓（松嶋菜々子）に語らせたのも素晴らしかった。第6シリーズに至るまでの歴史と、かつて進藤の下で学んだ彼女自身の成長、そして今や現場を担う立場になったからこそ背負う責任まで描ききってみせたのだ。

いしだ壱成の月9出演に感慨

さて、余談だが、今回、浮気者の患者としてゲスト出演したいしだ壱成には感慨深いものがあった。いしだ壱成にとっての月9といえば、1994年の『君といた夏』であり、今作の主演である江口洋介のもう一つの代表作『ひとつ屋根の下』(93年・97年)だ。そして、月9出演としては『リップスティック』以来、実に27年ぶりの月9出演となった。

『救命病棟24時』の歴史と月9の歴史を、いしだ壱成とともに思い出してしまった。まさに、私の青春時代――そんな様々な思いが去来する第5話だった。