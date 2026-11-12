バンダイスピリッツは、『ゴジラ-0.0』より「キングギドラ (2026)」(30,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月13日より予約を受け付ける。2027年6月発送予定。

「キングギドラ (2026)」は、『ゴジラ-0.0』に登場した、「キングギドラ (2026)」をS.H.MonsterArtsで再現。

劇中で使用された3Dデータを元に、本編さながらの姿で立体化。サイズは劇中の印象を再現すべく、全高約245mm、全幅約320mm、全長約680mmと最大クラスのボリュームで商品化した。

カラーリング

カラーリングは様々な資料や劇中映像を参考に、「キングギドラ (2026)」の印象を再現。

可動

プロポーションを崩さず、自然な形で全身各所に広い可動域を搭載。 3本の首には各節にボールジョイントを採用することで、劇中のように大きく首を動かすようなポージングが可能。

また、2本の尻尾にはシームレス関節を採用することで、大型サイズながらも柔軟なポージングが可能となっている。

オプションパーツ

オプションパーツとして、「交換用翼パーツ」が付属。翼を広げた状態を差し替えパーツにて再現。 さらには「専用台座一式」も付属することで、安定したディスプレイが可能だ。

セット内容

本体

交換用翼パーツ左右

専用台座一式

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