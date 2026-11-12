







広島東洋カープ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで広島東洋カープを退団した矢野雅哉内野手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者名簿に名を連ねた。



矢野は育英高、亜細亜大を経て、2020年ドラフト6位で広島に入団。171センチ、72キロの右投左打で、広い守備範囲と強肩を武器とする内野手だ。



プロ4年目の2024年に大きく飛躍し、自己最多となる137試合に出場。430打数112安打、打率.260、2本塁打、38打点、13盗塁を記録した。遊撃手として高い守備力も評価され、自身初となる三井ゴールデン・グラブ賞を受賞した。



翌2025年は112試合に出場して打率.208、1本塁打、19打点。今季は出場機会を減らし、44試合で48打数8安打、打率.167、1本塁打、5打点、2盗塁という成績だった。



広島は10月1日、矢野を含む4選手に来季の契約を結ばないことを通達したと発表。矢野はプロ6年間で通算454試合に出場し、214安打、打率.224、6本塁打、70打点、24盗塁を記録している。



わずか2年前には遊撃手部門でゴールデン・グラブ賞を受賞し、通算450試合以上の一軍出場経験を持つ27歳。トライアウトでは持ち味の守備力をアピールし、新天地での現役続行につなげられるか注目される。

















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