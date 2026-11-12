バンダイスピリッツは、『ウルトラセブン』60周年を記念し、「S.H.Figuarts(真骨彫製法) ウルトラセブン」(9,900円)を一般店頭にて発売する。11月12日より予約受付開始、2027年7月発売予定。

「S.H.Figuarts(真骨彫製法) ウルトラセブン」は、『ウルトラセブン』60周年に、「ウルトラセブン」をS.H.Figuarts（真骨彫製法）で再現したアイテム。

新技術「電子骨格推定手法」（日本特許出願済）を開発し、数多の劇中映像からウルトラセブンのボディバランスを機械学習を駆使して推定。「真骨彫製法」の骨格からの造形を実現した。

原型は円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと立体化。「ウルトラセブン」を苦しめた「キングジョー」の造形を細かに再現。カラーリングは劇中の戦闘シーンをイメージし、より重厚感のある質感で表現している。

セット内容

本体

交換用手首パーツ左7種右8種

交換用ビームランプ

ワイドショットエフェクトパーツ

エメリウム光線エフェクトパーツ

アイスラッガーエフェクトパーツ

アイスラッガーエフェクトパーツ用支柱一式

(C)円谷プロ