バンダイスピリッツは、『ウルトラセブン』60周年を記念し、「S.H.Figuarts キングジョー 60th Anniversary Edition」(11,000円)を一般店頭にて発売する。11月12日より予約受付開始、2027年8月発売予定。

2027年8月発売予定「S.H.Figuarts キングジョー 60th Anniversary Edition」(11,000円)

「S.H.Figuarts キングジョー 60th Anniversary Edition」は、『ウルトラセブン』60周年を記念し、S.H.Figuarts ウルトラマンシリーズに「キングジョー」が「60th Anniversary Edition」となって再び登場するアイテム。

原型は円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと立体化。「ウルトラセブン」を苦しめた「キングジョー」の造形を細かに再現。カラーリングは劇中の戦闘シーンをイメージし、より重厚感のある質感で表現している。

「登場話タイトルPETプレート」は前編- 後編の2種が付属。また「船」を保持するための「交換用手首パーツ」も付属する。オプションパーツとして、「船」及び「登場話タイトルPETプレート」が付属。「ウルトラセブン」と港で激闘を繰り広げたシーンが蘇る。

セット内容

本体

交換用手首パーツ左右

船

登場話タイトルPETプレート2種

PETプレート用台座

(C)円谷プロ