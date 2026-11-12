【ダスキン×大阪府】食品衛生セミナーを実施

大阪府は包括連携協定を締結している株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、以下ダスキン）と連携し、令和8年10月15日（木曜日）、食品関連事業者を対象とした、HACCPに沿った「食品衛生セミナー」を大阪赤十字会館（大阪府大阪市）で開催した。 （※）大阪府とダスキンは令和3年7月16日に包括連携協定を締結し、健康、子ども・教育、福祉、雇用、安全・安心、環境の6分野にわたり連携し、さまざまな取組みを行っている。 本セミナーは、包括連携協定における「健康」分野の取組みの一環として、2021年から実施されている。 第一部では、大阪府食品衛生広域監視センターの担当による「ストップ！ノロウイルス 食中毒～うつさない・ひろげないための衛生管理～」と題した講演が行われ、食中毒の事例を受けて、学ぶべきことが紹介された。「持ち込まない・つけない・やっつける・ひろげない」の4原則に注意して食中毒を予防するよう啓発された。 第1部「ストップ！ノロウイルス食中毒～うつさない・ひろげないため の衛生管理～」 セミナーの様子

第二部では、ダスキン訪販グループ 事業本部 BS企画運営室 顧問 津田氏により「「手」の衛生管理を見直しましょう」について講演が行われた。手袋をしている安心感やアルコール消毒への過信が食品を汚染するリスクとなることや汚染拡大防止のポイントを紹介した。さらに、手洗いの手順や手指の殺菌・消毒の手順について詳しく説明し、「手」からの感染対策の必要性について改めて意識付けを行った。

第2部 「店舗・施設の衛生管理における手洗いの重要性 」

ダスキン訪販グループ 事業本部 BS企画運営室 顧問 津田氏

手洗いの重要性を解説

今回は58名が参加。食中毒予防対策や手洗いの重要性について改めて認識する機会となった。参加者からは、「いくつかの事例をもとに説明があり、自分ごととして受け止めることができた。」「感染経路が可視化された動画を見て、手洗いの大切さを再認識した。」といった声が寄せられた。

＜大阪府 健康医療部 生活衛生室 食の安全推進課 担当者コメント＞

今回のセミナーでは、実際の法令違反事例やノロウイルスによる食中毒事案への対応経験をもとに、HACCPに沿った衛生管理や食中毒予防対策について解説しました。

紹介した事例が、食品等事業者の皆様における衛生管理の向上やノロウイルス食中毒の予防、事故の未然防止に向けた取組の一助となれば幸いです。

＜株式会社ダスキン 近畿地域本部 訪販G事業所市場企画室 室長 岡馬氏 コメント＞

今回のセミナーでは、大阪府による食中毒予防やHACCPに基づく衛生管理の講義と、ダスキンによる手洗いの重要性に関する講義を通じて、店舗・施設における衛生管理の知識と実践力の向上を図りました。

ダスキンとしては、手洗いの重要性や正しい手洗い方法をお伝えすることで、食中毒や感染症の予防につなげるとともに、お客様が安心して利用できる衛生的な環境づくりをサポートしてまいります。

今後も、衛生に関する正しい知識と具体的な対策を提供し、お客様の衛生課題の解決と、安心・安全な施設環境の実現に貢献してまいります。

■各種リンク先

・大阪府×ダスキン 共催HACCPセミナー

・HACCPに沿った衛生管理の制度化について

・株式会社ダスキン

・まるわかり！How to HACCP