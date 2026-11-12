バンダイスピリッツは、『コードギアス 反逆のルルーシュ』20周年を記念し「S.H.Figuarts ルルーシュ」(11,000円)、「S.H.Figuarts C.C.」(9,900円)を発売する。予約はいずれも11月12日より開始、2027年7月発売予定。

「S.H.Figuarts ルルーシュ」(11,000円)

ゼロの衣装を纏った姿で「ルルーシュ」を「S.H.Figuarts ルルーシュ」として可動フィギュア化。頭部は「ルルーシュ」と「ゼロの仮面」を被った状態が再現可能で、マントにも可動機構を組み込み製作。交換用表情パーツ等が豊富に付属し、劇中シーンを再現可能な「銃」「なびき髪」「食いしばり顔」等も付属する。

セット内容

本体

交換用手首パーツ左3種右4種

交換用表情パーツ3種

交換用ゼロ仮面頭部パーツ

交換用ゼロ仮面頭部用首パーツ

交換用前髪パーツ

銃付き交換用手首パーツ（右手）

マント

「S.H.Figuarts C.C.」(9,900円)

拘束服を纏った姿で「C.C.」を「S.H.Figuarts C.C.」として可動フィギュア化。拘束服についているベルトパーツは着脱が出来る仕様のため、可動を損なわずにポージングすることが可能な上、袖や裾にも軟質素材を使用することで、座り等のポージングがしやすいように調整できる。

髪の毛がなびいた状態を再現する交換パーツや、交換用表情パーツも豊富に付属。更に、「ピザ」を持った手首パーツも付属する。

セット内容

本体

交換用手首パーツ左2種右3種

交換用表情パーツ3種

交換用前髪なびきパーツ一式

ピザ付き交換用手首パーツ（右手）

補助パーツ

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