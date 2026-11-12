







大谷翔平 最新情報

阪神タイガースからMLB移籍を目指す佐藤輝明選手について、ロサンゼルス・ドジャースが獲得候補の1つとして挙げられている。一方で、現在のロースター構成を考えると、守備位置を含めて必ずしも必要な補強ではないとの見方も出ている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のジェイソン・フライ記者が11月9日（日本時間10日）に言及した。



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佐藤は今季、NPBのセ・リーグで三冠王を獲得。内野と外野の両方を守れる27歳の強打者として、ドジャースを含めた複数のMLB球団から高い関心を集めている。



しかし、ドジャースの三塁手ではマックス・マンシー内野手が来季も契約下にあり、今季も好成績を残した。年齢は重ねているものの、球団にとって重要な存在だけに簡単にポジションを空けるとは考えにくい。



佐藤を外野で起用する選択肢もあるが、ドジャースはすでに戦力が揃っている。仮にテオスカー・ヘルナンデス外野手を放出する場合でも、球団がより若く、運動能力と守備力に優れた選手を求める可能性がある。



注目の集まる佐藤とドジャースの動向について、フライ氏は「彼がドジャースに適しているようには見えないが、ドジャースが日本とどれほど密接な関係にあるかを過小評価してはならない。これまで数え切れないほどの日本人選手が活躍してきた。現在の大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手の3人もその例に漏れない」と言及した。



ドジャースは今季、大谷も含めて打線全体が不振に陥る時期があった。佐藤を補強できればその懸念を払拭できるだろうが、起用が難しい状況下でドジャースが獲得に動くのかは未知数だ。











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