SBI証券は11月12日、米国のAI企業Anthropic（アンソロピック）の新規株式公開（IPO）に伴う株式購入申込の受付を開始したと発表した。購入申込期間は11月11日から18日10時59分までで、米国時間11月19日にナスダック市場への上場を予定している。

今回の取り扱いでは、抽選に当選した投資家が上場前に公開価格で株式を購入できる。購入手数料は無料で、NISAの成長投資枠にも対応する。

仮条件は1株70～78米ドル、SBIハイパー預金利用者は当選確率アップ

Anthropicのティッカーシンボルは「ANT」で、公開価格の仮条件は1株あたり70～78米ドル。購入申込は特定口座、一般口座、NISA口座（成長投資枠）で受け付け、決済は米ドルによる外貨決済のみとなる。

抽選結果は11月19日に公表予定。SBI新生銀行の「SBIハイパー預金」の残高が10万円以上ある利用者については、抽選の当選確率が引き上げられる。具体的な条件については、決定次第、SBI証券のWebサイトで案内する。

なお、米国のIPO株式は上場後に市場価格が大きく変動する可能性がある。SBI証券では、今回の募集に関する登録届出書は米国証券取引委員会（SEC）に提出されているものの、現時点では効力が発生していないとしている。