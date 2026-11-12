韓国代表内で問題になっていた対立は解決されたようだ。

韓国代表では前回の活動終了後にDFキム・ミンジェ、MFファン・インボム、FWファン・ヒチャンら1996年生まれ組が代表からの引退を考えているとの噂が広まり、その要因がキャプテンを務めるFWソン・フンミンやMFイ・ジェソンら1992年生まれ組との確執とされていた。

しかし、先月29日に発表された11月に開催される国際親善試合に向けた韓国代表メンバーにいずれの選手も選出されており、11月13日のサウジアラビア代表戦と、17日のカタール代表戦に向けて準備を進めている状況となっていた。

そうしたなか、韓国サッカー協会（KFA）の公式X（旧：ツイッター）は12日に声明を発表。衝突が噂されていたソン・フンミン、イ・ジェソン、キム・ミンジェ、ファン・インボム、ファン・ヒチャンの5選手連名で、内部での十分な話し合いが終了し、これからも前を向いて戦っていくことを明らかにした。

「韓国サッカーを愛してくださるファンの皆様へ まず、最近の代表チームに関する様々な報道により、国民の皆様やサッカーファンの皆様にご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。私たちは今回の招集で一堂に会し、代表チームについて互いの考えを率直に話し合いました」

「これまで十分に話し合えていなかった部分について、直接意見を聞き、説明し合うことで、互いの立場をより深く理解することができました。何よりも、私たち全員が同じ思いを抱いていることを再確認しました。それは、一時的に停滞している韓国サッカーが今以上に発展しなければならないということ。そして、その歴史と地位にふさわしい競技力と成績を残し、国民の皆様の応援に応えなければならないということです。もちろん、その思いは以前から変わらず、今もなお同じです」

「長距離移動の直後ではありましたが、長時間にわたる対話の中で、代表チームの準備過程や運営について、それぞれが感じていたことを包み隠さず話し合いました。前回のワールドカップで国民の皆様を失望させてしまったという後悔や心残りは、今も私たち全員の中に残っています。同じ過ちを繰り返さないために何を変えるべきか、それが私たちの議論の出発点でした」

「はっきりとお伝えしたいのは、今回の議論は、特定の選手との個人的な対立や、特定の事案に関する利害関係から生じたものではなく、『代表チームがより良くなるべきだ』という共通の問題意識から始まったものだということです」

「また、引退を条件に何らかの要求を通そうとしたという事実は、全くの誤りです。これまで関連報道に対して一つひとつ説明してこなかったのは、代表チームに関する問題は、まず内部で十分に話し合い、解決していくべきだと考えたからです。事実とは異なる形で伝わっている部分も多くありましたが、それぞれが所属チームで活動しており、直接顔を合わせることが難しい状況下で、十分な対話がないまま個別に立場を表明することは、かえって新たな誤解を招きかねないと判断しました」

「何より、代表チームがより良くなることを願って始まった議論が、確認されていない噂として拡大し、選手間の対立であるかのように受け取られ、本来の趣旨が覆い隠されてしまうことは本意ではありませんでした。これからは不必要な論争に終止符を打ち、今後共に作り上げていく代表チームに集中したいと考えています」

「私たちは長い間、韓国サッカーのために共に戦ってきましたし、これからも同じ目標に向かって進んでいく仲間です。互いの役割と責任を尊重し、信頼し合いながら、韓国サッカーの新たな歴史を刻んでいく若い選手たちの良き手本となれるよう、共に努力してまいります。次のアジアカップまでの期間を、より徹底した準備のための時間とします。協会ともより緊密に連携し、前回の大会のような悔しさや後悔を繰り返さないようにいたします」

「国民の皆様が求めていらっしゃるのは、私たちの言葉による説明ではなく、ピッチ上で示す誠実な姿勢と素晴らしいプレーであると、深く理解しております。今回の親善試合においても、心を一つにして最善を尽くし、韓国サッカーの歴史と地位にふさわしいプレーと姿勢で、皆様からの温かい声援にお応えしたいと思います。ありがとうございます。ソン・フンミン、イ・ジェソン、キム・ミンジェ、ファン・インボム、ファン・ヒチャン」