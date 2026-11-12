蟹を食べると、人は無言になる。殻を剥く作業に集中するから、あるいは美味しすぎて食べることに夢中になるからと言われているが……どうやら、今季のかっぱ寿司はいつもよりちょっと静かな冬を迎えそうだ。

11月12日より、かっぱ寿司で「かっぱの北海道祭り」がスタート。お察しのとおり、今回の主役は冬の味覚の王様・蟹! 他にも肉厚ほたてや豪華ネタが集結するらしい。ってことで、冬のごちそうをさっそく味わってきたぞッ!

北の大地の恵みが集結!「かっぱの北海道祭り」開幕

思えば、子どもの頃の冬の食卓を思い返しても、蟹が出た日の我が家は異様な静けさに包まれていた。普段は騒がしい食卓が、蟹の脚をポキッと折る音と、カニスプーンが殻を擦る金属音だけが響く修道院のような空間へと一変するのだ。父が北海道出身のせいである。

……ここから本題。かっぱ寿司の話を始めよう。

今回の「かっぱの北海道祭り」、数ある魅力的なラインナップのなかでも、絶対にスルー厳禁な目玉中の目玉が「北海道産蟹包み」(110円〜)だ!

さぁ、見てほしい。シャリの上に、丁寧に選別されたボイル大ズワイのほぐし身がドカン! と山盛りになったこの姿を。これをパリッパリの海苔でくるりと包んでいただくスタイルである。崩れないよう海苔で包み、勢いよく口の中へ放り込んでみると……

ああぁぁぁ……うっっっめぇぇぇ〜〜〜ッ!! これが110円からってマジかよぉぉぉーーーッ!! と、心のなかで叫んでしまいそうだ。

噛んだ瞬間に広がる、大ズワイ蟹特有の上品で力強い甘み! ほぐし身がふんわりとほどけ、溢れ出すジューシーな旨味と香りが口のなかを席巻する。そこにパリッとした海苔の香ばしさとシャリの酸味が重なり合い、完璧なハーモニーを奏でる。水っぽさなどなく、蟹の凝縮された旨味がダイレクトに伝わってくる!

一貫110円からでこのピュアな蟹感……スゴいな。何皿でもエンドレスで頼みたくなってしまう恐るべきクオリティ!

蟹の先制パンチにクラクラしたところで、もうひとつの看板メニュー「北海道産ほたて」(176円〜)へ。店内でスライスして観音開きに仕立てられたほたては、見た目からして肉厚でボリューム満点! パクッと頬張ってみると……

もっちりとした弾力がありながらも歯切れがよく、噛むほどにミルキーな甘みがじんわりと染み出してくる。素材の鮮度の良さをダイレクトに実感できる一貫だ! うっめぇぇぇッ!!!

フェアの醍醐味を一度に味わえるのが「北海道産三昧」(三貫528円〜)だ。「ほたて」「倍盛り蟹といくらにぎり」「にしん」が仲良く並び立つ。なお、いくらの産地は北海道外だ。

なかでも「倍盛り蟹といくらにぎり」の贅沢感はヤバい! ハンパじゃない! 甘みたっぷりの蟹身にいくらのプチプチとした塩気が加わることで、旨味の相乗効果が炸裂! 贅沢すぎるでしょ……!

生姜を効かせたにしんも最高! 青魚のとろけるような脂の甘みと濃厚な旨味……。臭みもほぼゼロ! とろりとした食感もめっちゃいい……! そもそも、にしんっていうだけでめちゃくちゃ北海道感あるよね。ガチでいい役者ばかりが揃った、隙のない一皿だ。

さらに北海道を満喫したいなら、「北海道祭り5貫プレート」(759円)をチェックしよう! 「蟹包み」「いかそうめん」「ほたて」「にしん」、そして「大切りサーモン蟹のせ」という豪華メンバーを招集したワンプレートである。サーモンにはチリ産の銀鮭を使用している。

特に「大切りサーモン蟹のせ」は必見! サーモンと蟹がこうしてタッグを組むなんて、結構珍しくない? 食べてみると相性はぴったりで、サーモンのこってりした旨味と蟹の濃厚な甘みがマリアージュを奏でている。文句なしのコスパで、満足度も最高!

シャリが小さく見えるほどボリューム満点の「北海道産 宗八(そうはち)ガレイ天」(176円〜)もサクサク&ホクホクで絶品! そのまま塩で食べても美味しいので、ぜひ試してみてほしい。

さて、握りを堪能したところで、丼&汁ものへと突入。このフェアのラスボス的な存在が「北海道産蟹の小丼」(990円〜)だ。「小丼」というネーミングではあるが、器の上にはボイルおおずわい蟹のほぐし身がシャリを覆い隠すようにびっしりと敷き詰められている、めちゃくちゃ豪華な一杯である。

ご飯とともに口いっぱいに掻き込むと……

最高……マジで最高ォォォッ!!!!……と魂が叫んでいるのがわかる。口の中が100%蟹まみれ! 噛みしめるたびに、大ズワイの濃密な旨味と甘みがシャリの酢の風味と一体となって押し寄せてくる。大葉の清涼感もいいアクセントになり、いくらでも胃袋に吸い込まれていく……!

こちらは「北海道産蟹の味噌汁」(407円〜)。殻付きのたらば蟹でだしを取り、かにみそとボイル大ズワイのほぐし身を加えた贅沢仕様で、出汁に溶け出した蟹の香ばしいコクがハンパじゃなく、一口飲むだけで身体の芯から温まる!

「北海道産蟹の茶碗蒸し」(352円)はもはや至福の極み! 出汁の効いた優しい茶碗蒸しの上に、蟹のほぐし身とだし餡がたっぷりトッピング。とろとろの餡と滑らかな卵に蟹の甘みが溶け合い、上品かつ濃厚な味わいが舌を包み込む。

ちなみに丼、味噌汁、茶碗蒸しが三位一体になった「北海道産蟹の小丼セット」(1,529円〜)も用意されているらしいので、手っ取り早くそちらを試すのも一興だ。

食後の別腹に嬉しい「北海道産練乳クリーム添え ふわもちみたらし団子」(253円)など、大地の恵みもバッチリ網羅。個人的に刺さったのが……

この「北海道産練乳クリームのふんわりチーズケーキ」(462円)だ。ふんわりしたチーズケーキに、店内で仕込んだ練乳クリームとパルメザンチーズをトッピングした一品で、洗練された甘みを含んだ練乳と、塩気やコクのある旨味、そして独特の香ばしさが特徴的なパルメザンチーズの相性がたまらなくウマい!

「かっぱの北海道祭り」は11月25日まで開催予定。入荷状況などにより、期間中でも品切れや販売終了となる場合がある。気になるネタがあれば、早めにかっぱ寿司へ!