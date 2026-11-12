







大谷翔平 最新情報

日本球界では今オフも、海外FA権やポスティングを利用してMLB移籍を目指す選手が複数いる。埼玉西武ライオンズ・平良海馬投手もその一人で今後の動向が注目される中、米メディア『FOXスポーツ』は、今オフの移籍市場では密かな人気を集める存在になるのではと予想している。



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平良はプロ1年目の2019年から今季まで先発・リリーフとして、325登板、37勝24敗111ホールド62セーブ、防御率1.78と好成績をマーク。今季はキャリアハイとなる12勝をマークするなど脂が乗りつつある26歳だ。



同メディアは「来季MLBへ挑戦するNPB選手たちには、即戦力として期待できる顔ぶれが揃っている。今後1か月はその中心となる、阪神タイガース・佐藤輝明外野手、平良、北海道日本ハムファイターズ・伊藤大海投手の名前を耳にする機会が大幅に増えるだろう」としつつ、この3名の評価や展望にそれぞれ言及。



平良については、「彼に似たタイプの投手はそう多くない。がっしりとした体格から、マウンド上で大きなエクステンションを生み出す。武器とするフォーシームは、最速では90マイル台後半に達する。最終的に先発になるのか、それともリリーフになるのかはまだ分からないが、本人が先発を希望するのであれば、契約する球団もその機会を与えると考えてよさそうだ」、「どこへ行こうとも、どんな役割を担おうとも、来季の球界で最も魅力的な投手の1人であり、最大のダークホースの1人となるだろう」と記している。











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