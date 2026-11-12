フランス代表を率いるジネディーヌ・ジダン監督が、現地時間で12日に控えたUEFAネーションズリーグ（UNL）・2026－27のグループA1第5節・イタリア代表戦の前日会見に出席。現在のチーム状況と、対戦相手の特徴に触れた。UEFA（欧州サッカー連盟）が会見の様子を伝えている。

ジダン監督が率いる“レ・ブルー”は、イタリア代表、ベルギー代表、トルコ代表と同居するグループA1の戦いを、ここまで3勝1分けと無敗で駆け抜けている。11月シリーズでは、現地時間12日にアウェイでイタリア代表と、同15日にホームでトルコ代表と対戦。まずは初陣のイタリア代表戦を勝利し、準々決勝進出の切符を手中に収めたい。

そんなゲームを前に、ジダン監督は、「キリアンは明日の試合に出場できない」と述べ、現在のフランス代表のキャプテンを務めるFWキリアン・エンバペ（レアル・マドリード）の欠場を明言。次のように言葉を続け、主将不在の状況でイタリア代表戦に臨む考えを明らかにした。

「彼は軽い痛みを抱えている。いつものように、リスクは一切冒さない。残念だが、こうした出来事はサッカーにはつきものだ。日曜日の［トルコ戦］には復帰できることを願っている」

「当初はメンバーに招集しながら、不参加が決まったオーレリアン（・チュアメニ）やマルクス（・テュラム）のケースと同様だ。だが、彼らは、2試合目に出場する可能性が全くなかった。こうした場合、選手たちは自宅で回復を図らなければならない」

また、ジダン監督は対戦相手の特徴にも言及。イタリア代表とホームで対戦した第3節のゲームは、FWミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）のゴールで先制しながら、ドローに持ち込まれる展開となったが、「あの試合は複雑な一夜だったね」とジダン監督。自らの体験談も含めて、“アッズーリ”に根付くサッカーを次のように語った。

「イタリア代表が本来のパフォーマンスを発揮すれば、特に守備面は、世界トップレベルのものになることを我々は知っている。私に関しては、ユヴェントスで5年間プレーしたこともあって、イタリア人監督特有の考え方については理解しているつもりだ」

「彼らにとって、最優先事項は守備だ。攻撃も大事だが、あくまでその次。こうした考え方は、イタリアに浸透しており、そして彼らが極めて得意とする部分だ」

フランス代表がイタリア代表のホームに乗り込むゲームは、日本時間で13日の4時45分（12日の28時45分）にキックオフを迎える。

【ハイライト動画】フランスとイタリアの1戦目はドローで終了