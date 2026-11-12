ブラジル代表DFヴィトール・レイスが『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』日本代表戦に向けた会見に登壇した。

ヴィトールはパルメイラス出身のセンターバックで、同期のエンドリッキとは“攻守の二枚看板”として脚光を浴びた。2024年にトップチームでプロデビューを果たすも、2025年1月にマンチェスター・シティへ移籍。堅実な守備と高精度のビルドアップを武器に定着を狙う20歳のDFだ。今年9月に行われたオーストラリア代表戦でデビューを飾っている。

ヴィトールは「ブラジル代表の新時代の一員になれたことを嬉しく思います。クラブや世代別代表で一緒にプレーしたチームメイトと再会できたこともとても嬉しいです」と喜びを口にした。今活動ではケガでキャプテンのマルキーニョスが不在となっているが、同ポジションのガブリエウ・マガリャンイスを筆頭にDFの先輩たちから学ぶことも多い。「チームの柱となる存在がいることは、私たちにとって非常に重要です。若い選手が多いので、成長していくためには、彼らのようなロールモデルが必要だと思っています。マルキーニョスやガブリエウは、ピッチ上で安心を与え、助けてくれます。彼らは素晴らしい人間性も持ち合わせています」と先輩たちの存在の大きさを強調した。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）