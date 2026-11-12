アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノ監督の動向には注目が集まっていますが、11月の2試合は引き続き同代表で指揮を執ることになるようだ。11日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

マンチェスター・ユナイテッドは42年ぶりの公式戦9試合未勝利となった後、今月3日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節でローマに3－2で逆転勝利を収め、公式戦10試合ぶりの白星を手にしたが、8日のプレミアリーグ第10節のアストン・ヴィラ戦は2点ビハインドを2度追いついたものの、4－4のドローに終わったことで、プレミアリーグ発足以降、クラブワーストとなるリーグ戦8試合未勝利となり、降格圏内の18位に低迷している。

このような状況を受け、マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリック監督の解任に動いており、すでに同監督が退任した場合にはアメリカ代表のポチェッティーノ監督を招へいすることで同監督と口頭合意に達していることが報じられている。

現在、マンチェスター・ユナイテッドはポチェッティーノ監督を引き抜くために、アメリカサッカー連盟（USSF）と協議している模様で、マンチェスター・ユナイテッドは同監督の契約解除金として1000万ドル（約16億円）を支払うほか、同監督のコーチ陣のために200万ドル（約3億円）も必要であることが伝えられている。

そうしたなか、マンチェスター・ユナイテッドとしては可能な限り早くポチェッティーノ監督をチームに迎え入れたい意向を示しているが、同監督がアメリカ代表に対して負っている責務にも配慮している模様で、14日と17日に行われるハイチ代表とのConcacafネーションズリーグ・準々決勝の2試合は引き続きポチェッティーノ監督がアメリカ代表の指揮を執ることになるようだ。

そのため、ポチェッティーノ監督がマンチェスター・ユナイテッドに合流するのは早くても今月のアメリカ代表の活動が終わってからとなり、そこから22日に敵地『アンフィールド』で行われるリヴァプール戦に向けて準備をすることになりそうだが、果たしてマンチェスター・ユナイテッドはUSSFと合意してポチェッティーノ監督を招へいすることができるのだろうか。