フランス代表のDFダヨ・ウパメカノ（バイエルン／ドイツ）が、現地時間で12日に控えたUEFAネーションズリーグ（UNL）・2026－27のグループA1第5節・イタリア代表戦の前日会見に出席。ジネディーヌ・ジダン新監督が推進する新たなチームづくりについて語った。UEFA（欧州サッカー連盟）が会見の様子を伝えている。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026をベスト4で終えたフランス代表は、大会終了後、同代表のレジェンドとして知られるジダン氏が監督に就任。新体制の船出となったUNL・2026－27では、ここまで3勝1分けと無敗をキープ。イタリア代表、ベルギー代表、トルコ代表と同居するグループA1で、上々と言える戦いを披露している。

そんな中、ウパメカノは、ジダン新監督がチームに植え付けようとするコンセプトに言及。「監督は、相手に激しいプレスをかけ、素早くボールを奪い返すことを、何よりも求めている」と語り、「僕自身、好きなプレースタイルだし、自分にも合っていると感じているんだ」と続ける。個人としても、成長の手応えを掴んでいるようだ。

「今、僕の年齢は28歳になったけれども、まだ学び続けている。僕の成長は終わっていないよ。多くの面でさらに上達できると思う」

「ただ、具体的にどこが伸びたか、どこが課題なのかを言うのは控えたい。自分の弱点を明かすことになってしまうからね」

フランス代表がイタリア代表のホームに乗り込むゲームは、日本時間で13日の4時45分（12日の28時45分）にキックオフ。フランス代表は同試合を勝利で終えれば、他会場の結果にかかわらず、準々決勝進出が確定する。

【ハイライト動画】フランスとイタリアの1戦目はドローで終了