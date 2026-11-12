TVアニメ『マッシュル-MASHLE-』第3期「三魔対争神覚者最終試験編」が、2027年1月9日から放送される。第1弾PVとキービジュアルに加え、ドミナ・ブローライブ役を斉藤壮馬、レヴィ・ローズクォーツ役を鈴木崚汰が務めることも発表された。放送に先駆けたジャパンプレミアの開催も決定している。

第3期では、神覚者候補選抜試験を突破したマッシュたちが、最終試験「三魔対争神覚者最終試験」に挑む。キービジュアルには、イーストン魔法学校の生徒たちと、対峙するヴァルキス魔学校の生徒たちが描かれている。マッシュ、フィン、ランス、ドット、レモンのキャラクタービジュアルも公開された。

新キャラクターのドミナ・ブローライブ役を斉藤壮馬、レヴィ・ローズクォーツ役を鈴木崚汰が担当。それぞれコメントを寄せている。

ドミナ・ブローライブ役：斉藤壮馬

ドミナ・ブローライブの声を担当いたします斉藤壮馬と申します。 とにかく熱くて最高に楽しい作品だと多くの方から伺っていたマッシュルに、 ドミナという魅力的なキャラクターのボイスキャストとして関われますこと、 心から嬉しく思います。 すでに収録も始まっておりますが、毎話非常に刺激的な掛け合いが繰り広げられています。 私も全力を尽くしてドミナと共に歩みますので、何卒よろしくお願いいたします！

レヴィ・ローズクォーツ役：鈴木崚汰

第3期から登場する敵役ですよね？第1期から参加してたっけ？？と錯覚してしまうくらい、スタッフ・キャストの皆さんがアットホームすぎるアフレコ現場でビックリしました。 レヴィ・ローズクォーツの声を担当します、鈴木崚汰です。 あまりに嫌味ったらしいレヴィくんですが、大口を叩くに相応しくめちゃくちゃ強いです。存分に暴れていきたいと思います。愛すべき悪役となるよう尽力していきますので、よろしくお願いします！！

放送はTOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビなどで1月9日から順次スタート。TOKYO MXなどでは毎週土曜24時から放送され、ABEMA・dアニメストアほか各配信プラットフォームでも順次配信される。

12月13日には、TOHOシネマズ 六本木ヒルズでジャパンプレミアを開催。本編上映とキャストトークショーを予定しており、小林千晃、川島零士、石川界人、江口拓也、上田麗奈、斉藤壮馬、鈴木崚汰が登壇する。先行抽選販売は11月29日23時59分まで。第1弾PVはYouTubeで公開中。

(c)甲本 一／集英社