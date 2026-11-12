U-NEXT、韓国ドラマ『雲が描いた月明り』の放送10周年特番を11月13日より独占配信

U-NEXTは、『雲が描いた月明り』の放送10周年を記念した特別番組『雲が描いた月明り 10周年スペシャル〜クルミハウスに全員集合!〜』を、2026年11月13日より独占で配信する（330円／7日間）。

『雲が描いた月明り 10周年スペシャル〜クルミハウスに全員集合!〜』は、『雲が描いた月明り』の放送10周年を記念し、主演のパク・ボゴムの提案により実現した特別番組。ツンデレ世子（セジャ）と男装ヒロインの禁断の恋を描き、最高視聴 率25.3％を記録したほか、KBS演技大賞8冠を獲得した『雲が描いた月明り』。そんな伝説的 ドラマを彩り、今もなお第一線で活躍するパク・ボゴム、キム・ユジョン、ジニョン、クァ ク・ドンヨン、チェ・スビンが再集結した。

旅の舞台となる「クルミハウス」に到着した5人は、まるで久しぶりに集まった同級生のように大盛り上がり。写真を撮るのが大好きな万能リーダーパク・ボゴムの愛らしい姿や、水を怖がる長男ジニョンを励ましながら挑むドキドキのラフティング体験、スーパーでの買い出し中にキュートなおねだりを見せるしっかり者のマンネ（末っ子）キム・ユジョン、5人お揃いのパジャマで楽しむパンケーキ作りなど、プライベートでも親交を深めてきた5人の素顔が満載だ。

さらに、パク・ボゴムは世子イ・ヨンの名台詞「私の人だ」を10年ぶりに披露。10年の月日を感じさせない、より洗練されたビジュアルで撮影当時の衣装を纏った姿にも注目だ。

また、U-NEXTでは、『雲が描いた月明り』も全話独占見放題配信中となっているので、あわせて楽しんでいただきたい。