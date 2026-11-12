倖田來未、出産後初のメディア出演は「2026 FNS歌謡祭 第1夜」

倖田來未が、12月2日（水）にフジテレビ系で放送される「2026 FNS歌謡祭 第1夜」に出演することが決定した。

今回の出演は、出産後初となるメディア出演であり、ファン待望のテレビ復帰となる。デビュー25周年イヤー締めくくりに再びテレビのステージに立つ倖田來未。今回のステージでは、ピアニスト・清塚信也とともに、2007年にリリースした大ヒット曲「愛のうた」を披露する。

「愛のうた」は、切ない恋心を描いた歌詞と心に響くメロディーで、リリースから約19年が経った今もなお、多くの人々に愛され続けている倖田來未の代表的なバラード曲。清塚信也のピアノと倖田來未の歌声が織りなす特別なコラボレーションによって、名曲「愛のうた」がどのような新たな表情を見せるのか、期待が高まる。「2026 FNS歌謡祭 第1夜」は、12月2日（水）18時30分から23時18分まで、約5時間にわたって生放送される。

さらに、2027年3月からは全国ツアー「Koda Kumi Live Tour 2027 〜Kingdom〜」の開催も控えている。現在、”倖田來未オフィシャルファンクラブアプリ”にて会員を対象としたチケット抽選先行を受付中。

＜番組情報＞

フジテレビ「2026 FNS歌謡祭 第1夜」

放送日時：2026年12月2日（水）18:30～23:18

（一部地域を除く）5時間の生放送

公式HP：https://www.fujitv.co.jp/FNS/

＜ライブ情報＞

Koda Kumi Live Tour 2027 〜Kingdom〜

https://rhythmzone.net/koda/live/tour.php?id=1003081&fdate=2027-03-05&ldate=2027-09-05

Official Website https://rhythmzone.net/koda/