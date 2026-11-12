玉置浩二が圧巻のツアーファイル、日本武道館360度の客席が熱狂

玉置浩二が全国ツアー『玉置浩二 with 故郷楽団 Concert Tour 2026 ファンファーレ!!』のファイナル公演を11月5日に日本武道館にて開催した。オフィシャルレポートを掲載する。

360度びっしりと埋まった観客席。ひそやかなざわめきが日本武道館の空間を静かに満たしている。客電が消え、ダブルカルテットを含む15人のバンドメンバーが登場すると、さざ波から大波に変わるような拍手が起こる。トオミヨウが弾くピアノから始まったのは「ファンファーレ」のインストゥルメンタル・ヴァージョン。重厚ながらも美しいアレンジに仕立て上げられている。自然とメロディーは「あこがれ」へ繋がり、スクリーンには北海道と思われる広大な風景が映し出されている。穏やかに演奏が終わると、ようやく玉置浩二がステージ上手より登場。ギターを抱えてストリングスの演奏をバックに「希望の光」を力強く歌い始めた。

8月からスタートした「玉置浩二 with 故郷楽団 Concert Tour 2026 ファンファーレ!!」。全国30本の公演がすべて完売という好状況のツアーも、ついに本日が最終日となった。しかし、何ら構えることなく、いたって自然体で始まるのが玉置浩二らしい。そしてセットリストの前半は2000年代以降の安全地帯のナンバーが多めだったのが印象的だ。ピアノからゆったりとしたグルーヴのバンド演奏につなげて歌い出したのは「海路」。そして、豪快かつ大胆なパーカッションのプレイからインストの「ムダな汗」、さらにプリミティヴなレゲエ・ビートを叩き出しながらエッジーな「R-『★』指定」へとつながっていく。歌い切った後の満面の笑顔が、このツアーの充実ぶりを物語っている。

さらに今回は故郷楽団のメンバー全員にスポットが当たるように構成されているところも、バンドの結束感があってこそだろう。サックスソロからエモーショナルなヴォーカルへと展開していく「愛してんじゃない」、そして和音を生かしたベースソロから続くのは、切ない名曲「ショコラ」だ。サビでのファルセットで観客の涙腺を緩ませながら、ヴァイオリンソロ、ギターソロと、玉置の歌声がそれぞれの楽器と美しく調和していく演出が素晴らしい。

前半のクライマックスは、「MR. LONELY」だ。アコースティックギターを爪弾きながらバンドサウンドと一体化し、圧倒的な声量でこの名曲を歌いきる。エンディングではオフマイクで「ウォーオオー」というフレーズを絶唱。誰もがその迫力に圧倒され、一瞬の静寂が武道館を満たしたのが印象的だった。

ピアノとストリングスが静かに響き、アニメーションが映し出されるなかで歌い始めたのは「やせっぽちの星」。慈愛に満ちたやさしい歌声で会場を温め、心地良い余韻を残しながら玉置はステージを後にした。

休憩の後は、冒頭で歌った「希望の光」をインストゥルメンタルで演奏するという憎い演出からスタート。玉置が登場し、ハンドマイクで歌い始めたのは意外にも絢香とのデュエット曲「花束じゃなくキミといたい」。ピアノをバックにしたシンプルな歌だからこそ、そのメッセージが強く伝わってくる。さらに9月に発表されたばかりのASKAとのデュエット曲「命の宿り」もストリングスとアコースティックギターという編成で歌い上げた。

照明がオレンジを基調としたノスタルジックな雰囲気を作り出したかと思うと、ドラマティックなイントロから「サーチライト」を披露。これまで何人もの聴き手を救ってきたであろうこの名曲の最中には、涙をぬぐう観客が何人も見られた。歌い終わると、割れんばかりの拍手が起こったのも印象深い。

その盛り上がりを受けたかのように、一気にアップテンポの荒々しいビートが鳴り響いて始まったのは「熱視線」だ。玉置は両手を振り回すようなアクションを見せ、ブレイクではキメポーズで観客を煽る。気付けば客席は総立ちになり、会場が揺れるように躍動する。さらにステージ中を歩き回り、360度から見つめる観客全員に届けとばかりに手を振り、指を指すようなポーズで歓声を浴びている。こんなにアグレッシヴな彼の姿は、近年でもまれなことではないだろうか。この曲の後はメンバー紹介を行い、ひとりひとり抱擁するようなしぐさを見せながら、名前を呼んでいたのが印象に残った。最後はバンマスであるトオミヨウと固く抱き合い、あらためて強い結束を感じさせてくれた。

盛り上がりはもちろんここからだ。ブルーのライトがステージを照らし始まったのは「JUNK LAND」。ライヴの定番であり、クライマックスとも言える一曲だ。特にサビの高揚感は圧倒的で、総立ちの観客も大合唱となり、武道館がまるでライヴハウスに感じられるような一体感が生まれていく。コール＆レスポンスでひとしきり盛り上げた後は、さらにテンションの高い「田園」へ。手拍子が響く中をバンドも一体化し、ストリングスのメンバーは全員スタンディングで演奏している。「愛はここにある 武道館にある」と歌うことでさらに歓声が大きく響く。

そして、すっかり定番化し、ライヴには欠かせないナンバーとなった「ファンファーレ」。客席では、応援グッズとして作られた馬のぬいぐるみマスコット「結くん」を振りながら合唱する姿が見られる。玉置のヴォーカルもこれ以上ないというくらいパワフルな声を張り上げ、会場が想像を超えた高揚感に包まれていくのがわかる。

熱気と興奮が最高潮を迎えたが、クールダウンするかのように歌い始めたのが「メロディー」。玉置の歌の表現力がこれほどまでに伝わる楽曲はないだろう。しっとりと、しかし力強く歌い上げ、本編は終了。故郷楽団のメンバー15人が全員ステージ前に並び、深々と礼をする。それまで一切のMCをしなかった玉置だが、「みなさん、ありがとう！」とひとこと挨拶をして大喝采を浴びていた。

メンバー全員を送り出し、玉置もステージを降りる。しかし、もちろんそれだけでは終わらない。ひとりで再度ステージに戻ってきた玉置は、アコースティックギターのボディにステッカーのようなものを貼り、その部分を叩きながら激しくストロークする。そして歌い始めたのは「カリント工場の煙突の上に」だ。玉置自身の原風景のような歌詞は、先頃急逝した音楽プロデューサー、須藤晃が手掛けたもの。さらにいえば、須藤は故郷楽団のバンマスであるトオミヨウの実父でもある。ギター一本で感情むき出しに歌う玉置の姿は、言葉が出ないほどの気迫を感じた。そして、歌い終わりギターを置いてステージを去ったのだが、スクリーンに映し出されたギターのボディに張られたステッカーには、「KARINTO FACTORY INC.」と須藤の個人オフィスの屋号が書かれていることが確認できた。玉置ならではの追悼の意であり、これ以上ない弔いと友情の歌だった。

こうして、「玉置浩二 with 故郷楽団 Concert Tour 2026 ファンファーレ!!」はフィナーレを迎えたが、これほどまでのパフォーマンスを行うことができるモチベーションの高さにあらためて感服させられた。けっして落ち着いたり振り返ったりするのではなく、常に前進し、ツアーを行うたびにステージを更新し続けている玉置浩二というアーティストの存在に畏怖さえ感じられた。2027年は、恒例となったフルオーケストラとの共演企画Billboard Classicsが控えており、さらには安全地帯でデビューしてから45周年という節目でもある。玉置浩二自身のソロ活動も40周年を迎える年でもあり、今後も圧倒的なパフォーマンスを見せてくれることは間違いないだろうが、さらに新しい展開にも期待したい。そんなことを思わせてくれるツアーファイナルだった。

＜リリース情報＞

玉置浩二・ASKA

New Single CD「音銀河」

発売中

品番：MHCL-3167 価格：2,200円（税込）

初回仕様限定盤：スペシャルスリーブケース仕様

=収録曲=

1. 音銀河

2. 命の宿り

3. 音銀河 -Instrumental-

ダウンロード/ストリーミング配信中

https://lgp.lnk.to/kXVbqU

アナログ盤『玉置浩二 with 故郷楽団 10周年 Concert Tour 2025〜blue eggplant field』

2026年12月24日（木）発売

LP盤（4枚組・重量盤）品番：COJA-9595～8 価格：15,000円（税込）

＜ライブ情報＞

billboard classics 玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2027 ”運命”

3月16日（火）【東京】すみだトリフォニーホール 大ホール

3月17日（水）【東京】すみだトリフォニーホール 大ホール

3月24日（水）【広島】広島文化学園HBGホール

3月25日（木）【広島】広島文化学園HBGホール

3月29日（月）【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール

3月30日（火）【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール

4月07日（水）【福岡】福岡サンパレス ホテル＆ホール

4月08日（木）【福岡】福岡サンパレス ホテル＆ホール

4月14日（水）【東京】NHKホール

4月15日（木）【東京】NHKホール

4月21日（水）【大阪】フェスティバルホール

4月22日（木）【大阪】フェスティバルホール

4月29日（木・祝）【沖縄】沖縄サントリーアリーナ

5月10日（月）【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru

5月11日（火）【北海道】札幌文化芸術劇場 hitaru

5月18日（火）【兵庫】GLION ARENA KOBE

5月19日（水）【兵庫】GLION ARENA KOBE

5月24日（月）【熊本】熊本城ホール メインホール

5月25日（火）【熊本】熊本城ホール メインホール

6月01日（火）【山形】やまぎん県民ホール

6月08日（火）【神奈川】Kアリーナ横浜

6月09日（水）【神奈川】Kアリーナ横浜

＊詳細は公演公式サイトをご覧ください

https://billboard-cc.com/tamaki2027

玉置浩二 日本コロムビア Official Site：https://columbia.jp/artist-info/tamakikoji/

玉置浩二＆安全地帯 オフィシャルサイト：https://saltmoderate.com/