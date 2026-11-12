クリステン・スチュワート監督作『クロノロジー・オブ・ウォーター』の予告編とポスタービジュアルが公開

アカデミー賞ノミネート俳優、クリステン・スチュワートの長編初監督作品『クロノロジー・オブ・ウォーター』（2027年2月5日 配給：mia film）の予告編とポスタービジュアルが公開となった。

『クロノロジー・オブ・ウォーター』は、作家リディア・ユクナヴィッチが2011年に発表して世界的ベストセラーとなった同名回想録を映画化した作品。監督を務めるのは、『トワイライト』シリーズ（2008〜12）で世界的な人気を獲得し、ダイアナ元皇太子妃を演じた『スペンサー ダイアナの決意』（2021）でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされるなど、メジャーからインディーズ作品まで幅広く活躍し、俳優として第一線を走り続けてきたクリステン・スチュワート。2017年にこの本に出会った際には「"絶対に私以外には作らせない"と攻撃的なまでの確信を持った」と語る彼女が、約8年もの歳月を費やして完成させた。脚本も自ら担当したスチュワートは「私は8年にわたり脚本を書き続け、何度も書き直しました。書きすぎと言っていいほど書き、500ものバージョンを作った。記憶そのもののように、はかなくて流動的な脚本を形作ろうとしたのです」と語る渾身の一作だ。

幼少期に父親からの性的虐待を経験したリディアが、水泳、文学、そして「書くこと」を通して自らの人生を取り戻そうとする過程を、スチュワートは16ミリフィルムに焼き付けた。2025年のカンヌ国際映画祭「ある視点」部門で上映されると、従来の伝記映画や回想劇の枠を軽やかに飛び越える詩的かつ大胆な映像表現が賞賛を集め、各メディアからも「大胆かつ確かな手腕を見せつける監督デビュー作。深く胸をえぐる」（The Hollywood Reporter）、「鮮烈な監督デビュー作。スチュワートは、自ら目指したものを見事に成し遂げた」（Rolling Stone）、「驚くほど扱いの難しい題材に向き合う。スチュワートの手腕には真の成熟がある。イモージェン・プーツのキャリア最高の演技」（The Telegraph）などと絶賛された。過去の傷は消えない、しかし、その傷の物語を書き換えることはできる——痛みを創造へと変え、自らの声で語り直すことで奪われた生を取り戻していくひとりの女性の、眩く、そして鮮烈な再生の記録である。

主人公のリディアを演じたのは、『ビバリウム』（2019）のイモージェン・プーツ。17歳から30代に至るまでのリディアの人生を、瞬きを許さぬ迫力の演技で体現した。同じくトラウマを抱える姉クローディアを『ゴーストワールド』（2001）のソーラ・バーチ、『カッコーの巣の上で』で知られる作家ケン・キージーを『K-9／友情に輝く星』（1989）などのジム・ベルーシ、そしてBDSMセラピストであるフォトグラファーを元ソニック・ユースのキム・ゴードンが演じている。さらに巨匠リドリー・スコットが製作総指揮に名を連ね、スチュワートの監督デビューを支えた。 また2013年から世界的ラグジュアリーブランド「CHANEL」のアンバサダーを務め、広告やファッションショーに登場するだけでなく、ショートフィルムや文学プロジェクトなど多様な文化事業でコラボレーションを重ねてきたスチュワート。同ブランドは「協力」として本作も支援している。

この度公開された予告編は、イモージェン・プーツ演じるリディアが「書くこと」を通して人生を取り戻そうと、傷つきながらも自らの意志で歩み続ける過程が切り取られている。また、各メディアから寄せられた絶賛のコメント「驚異的と言うほかない（Rolling Stone）」、「映画だからこそ成し得る美しさ（Variety）」、「途方もなく困難な人生を見事に映画へと翻訳した傑作（Loud and Clear）」も紹介。水着のオレンジ色、鮮血の赤色、トロフィーの金色、絵の具の青色といった印象的な色彩と、メタファーとしての「水」が登場し、圧倒的な映像美で描かれる生々しく詩的な人間ドラマ。場所や時間を変幻自在に行き来する本作を象徴する、実験的で文学的なモンタージュの数々も映し出され、本作への期待感が増す仕上がりとなっている。

あわせて公開となったポスタービジュアルは、寒々しい海の中でリディアが解き放たれたように舞う、切なくも解放感に満ちた一瞬が凝縮されている。彼女の揺れ動く感情を表すような鮮烈な「赤」が効果的に配され、ビジュアルと予告編の双方に刻まれた「それでも私は、泳ぎ続けた。」というコピーからは、悲劇と自由の狭間で葛藤しながらも前を向く彼女の強い決意が感じられる。