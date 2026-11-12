『1977 あの写真の私たち』で監督を務めたフィル・タンのインタビューとコメント動画が公開

2025年の台北金馬映画祭へ公式招待され、最優秀撮影賞、最優秀視覚効果賞、最優秀オリジナル映画歌曲賞にてノミネートをはじめ、パリ台湾映画祭、メルボルン台湾映画祭、台北映画賞、バンクーバー台湾映画祭など台湾国内の数々の映画祭で高く評価された『1977 あの写真の私たち』（配給：キングレコード）が、間もなく今週11月13日よりシネマート新宿にて1週間限定で先行限定上映、2026年11月20日より新文芸坐、アップリンク吉祥寺、K2、Strangerほか全国公開される。この度、本作で監督を務めるフィル・タンのオフィシャルインタビューとコメント動画が公開となった。

『1977 あの写真の私たち』は、1977年に起きた「中壢事件」に翻弄された、若者たちの切ない恋模様を描く。プロデューサーとして、Netflixシリーズ『模仿犯』（2023）や、ドラマ『悪との距離』（2018）など、数多くのヒット作を手がけてきたフィル・タンが、フランク・チェンと共に監督を務めた。

世界的なムーブメントとなったフォークソングブームを背景に、1977年に起きた「中壢事件」に翻弄された、若者たちの切ない恋の物語の主演を務めるのは台湾・韓国の若手スターたち。読字障害があり進学を断念したが父親の写真館を手伝いながら自分も写真家になる夢を持つヒロイン・シエンインを演じるのは『夏のレモングラス』（2024）のムーン・リー。韓国から中壢にやってきたテコンドー指導者で、シエンインに大きな影響を与えるジン・ハオシー役には『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』（2024）や日韓合作映画『奨太さんの最後の出張』（2026）で大谷亮平との共演でも話題の韓国のボーイズグループ「B1A4」の元メンバー、ジニョン。BLドラマ『HIStory』（2017）シリーズで注目を集めたエディソン・ソンがシエンインに密かに恋心を抱く幼なじみで大学でギターサークルに所属するホングオを演じる。実力と人気が揃った台湾・韓国の3名の若手スターが、物語と同様に国境を越え奇跡のトリプル主演として、本作に集結した。

この度、フィル・タン監督よりオフィシャルインタビューとコメント動画が到着した。インタビューの内容は以下の通り。

--本作を製作しようと思ったきっかけを教えてください

フィル・タン 私は以前から、社会や歴史を背景に持つ物語を作りたいと考えていました。 『茶金 ゴールドリーフ』（2021）を手がけた後、次にどんな歴史を描くべきか考えていたときに出会ったのが中壢（ジョンリー）事件でした。台湾の民主化の歴史において非常に重要な出来事ですが、実は多くの人に知られていません。戒厳令下で起きた事件だったため、当時は十分な報道も行われず、長い間、人々に広く知られることがなかったのです。一方で、この事件の3年後に韓国で起きた光州事件は、映画やドラマ、ドキュメンタリーなど、さまざまな形で語り継がれてきました。その違いを考えたとき、「中壢事件についても多くの人に知ってもらいたい」と強く思いました。そこで、1970年代を舞台にした恋愛映画として物語を始めながら、その背景に当時の社会や歴史を織り込むことができないかと考えたのです。



--なぜ青春映画・恋愛映画というアプローチを選んだのでしょうか

フィル・タン 今は誰もが自由にコンテンツを選べる時代です。だからこそ、まず観客に作品へ入ってきてもらうための入口が必要でした。 中壢事件だけを前面に出した歴史映画にしてしまうと、若い世代には届きにくいのではないかという不安がありました。そこで、一人の少女の成長や恋愛を軸にした青春映画として描くことにしたのです。実際、台湾では多くの若い観客が作品を観てくれました。さらに興味深かったのは、映画を観た若者たちが「これは親の世代の物語だ」と感じて、ご両親を連れて再び劇場へ足を運んでくれたことです。世代を超えて作品を観てもらえたことは、とてもうれしい出来事でした。恋愛や友情、家族愛を通して人と人とのつながりを感じてもらい、その感動の先で歴史にも興味を持ってもらう。それが本作の大きな目標でした。



--1970年代の台湾をどのように再現したのでしょうか

フィル・タン 本作には、台湾でも高い評価を得ている時代劇制作チームが参加しています。『茶金 ゴールドリーフ』や"斯卡羅（原題）"を手がけたスタッフたちが、美術、衣装、ヘアメイクを担当してくれました。ロケ地探しのために台湾各地を回り、1970年代の面影を残す場所を探しました。写真館として使用した建物は、1977年当時から使われている建物です。ただし、現代的な改装が施されていたため、窓や内装を撤去し、当時の姿へ作り直しました。建物内部の撮影スタジオや暗室も、美術チームが一から作り込んでいます。また選挙シーンについては、当時の中壢の写真資料を収集し、その配置や装飾を可能な限り忠実に再現しました。ぜひ背景に映る細かな小道具や衣装の質感にも注目していただけたらうれしいです。



--劇中で印象的に使われるフォークソングについて教えてください

フィル・タン 劇中歌には二つのアプローチがあります。一つは当時の楽曲の権利を取得して使用したもの、もう一つは本作のために新たに制作したオリジナル楽曲です。主人公たちが歌う曲"瞬間的遠方 A Distant Moment"は後者で、1970年代のフォークソングの空気感を再現することを目指しました。 また、本編の最後で流れる楽曲"花戒指"は、韓国の民謡"꽃반지 끼고（花の指輪をはめて）"が原曲です。台湾では中国語版として広く親しまれていた歌で、私自身も子供の頃から知っていました。



--日本の観客の皆さんへメッセージをお願いします

フィル・タン 台湾と日本の文化交流は長い歴史を持っています。台湾は文化や生活習慣、エンターテインメントなど、多くの面で日本から影響を受けてきました。その一方で、台湾映画も独自の表現や物語を発展させてきたと思います。日本の皆さんが台湾作品に関心を持ってくださることを、とてもうれしく感じています。

また、入場者プレゼントが決定した。非売品のオリジナルポストカードが配布される予定だが、2種類用意されており、Aバージョンは、シネマート新宿で実施される先行上映のみで配布する。Bバージョンは、11月20日からの全国公開用に制作されたもので、先述の先行上映では配布されない。いずれも数量限定でなくなり次第終了。一人一回の鑑賞につき、一枚のプレゼントとなる。配布方法、配布状況等詳細は、各上映館に問い合わせいただきたい。

シネマート新宿で実施される先行上映のみで配布されるAバージョンのポストカード

11月20日からの全国公開時に配布されるBバージョンのポストカード