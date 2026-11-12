







福岡ソフトバンクホークス 最新情報



福岡ソフトバンクホークスから2026年ドラフト会議で育成9位指名を受けた日本ウェルネス沖縄高の長山武蔵選手が11日、自身のSNSを通じて入団辞退を表明した。米球界挑戦の意向を明かしており、10月22日のドラフト会議から20日での決断となった。



長山は沖縄県出身の18歳。身長180センチを超える恵まれた体格を持ち、高校時代は投打二刀流で活躍した。打撃面でも長打力を評価され、今年4月にはU-18日本代表候補選手強化合宿に参加。将来性を期待され、ソフトバンクから育成9位で指名を受けた。



長山は自身のSNSで「ドラフト会議後、自分自身の将来について何度も考え、悩みました」と説明。「その中で、以前から憧れていたアメリカで野球に挑戦したいという思いが、より一層強くなりました」と、入団辞退を決断した理由を明かした。



さらに「自分の可能性を信じ、以前から抱いていた夢に挑戦したいという気持ちを諦めることができず、今回の入団については辞退させていただく決断をしました」と報告。球団関係者らに謝意を示すとともに、米国で一から努力する決意をつづった。



ソフトバンクでは、2024年の育成ドラフト1位・古川遼投手、2025年のドラフト1位・佐々木麟太郎内野手に続き、3年連続で指名選手の入団辞退が発生。今秋のドラフトでは支配下9人、育成15人の計24人を指名していた。

































【実際の投稿】入団辞退を決断 長山武蔵の報告メッセージ全文

長山武蔵選手のInstagramより













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【了】