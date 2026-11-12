ヤマハ発動機は、通学向けの電動アシスト自転車「PAS Ami(パス アミ)」の2027年モデルを2027年1月13日に、「PAS ULU(パス ウル)」の2027年モデルを同年2月12日に発売する。

「PAS Ami」は、“かわいいと実用性を両立した通学車”をコンセプトに、ゴールドパーツやブラウンのグリップ、約25リットルの大型バスケット、時計機能付きスマートクロックスイッチを備えたモデル。

2027年モデルのカラーリングは、スタイリッシュな「マットライトグレー(ツヤ消し)」とナチュラルで明るい「パウダーブルー(ツヤ消し)」を新たに追加。既存の「マットソフトラベンダー(ツヤ消し)」と合わせて、3色展開になるという。メーカー希望小売価格は16万3,000円。

「PAS ULU」は、“気張らずに使えるファッショナブルでタフなモデル”をコンセプトに、力強い骨太フレーム、スクールバッグが収まるフロントバスケット、大きな荷物を安定して載せられる幅広キャリヤ、優れた制動力を発揮する前後ブレーキを備えたモデル。2027年モデルには、洗練されたクリーンな印象の「スレートブルー」を新たに設定している。メーカー希望小売価格は16万3,000円。