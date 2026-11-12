アメリカ代表はマウリシオ・ポチェッティーノ監督の後任として、ジョゼップ・グアルディオラ氏の招へいを計画しているようだ。11日、スポーツ専門メディア『アスレティック』が伝えている。

アメリカ代表では2024年9月からポチェッティーノ監督が指揮を執っているものの、成績不振のマンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリック監督を解任する見通しとなっていて、後任として違約金を支払ってポチェッティーノ監督を引き抜こうと動いていることが報じられている。

すでにポチェッティーノ監督はマンチェスター・ユナイテッド就任に前向きであることもイギリスメディア『BBC』などで伝えられており、正式なオファーが届いた後、マンチェスター・ユナイテッドが1000万ドル（約16億円）を支払えば、ポチェッティーノ監督はマンチェスター・ユナイテッドの新指揮官となることが予想されている。

このような状況から、今年8月に契約を延長し、2030年7月31日まで指揮を執る予定となっていたポチェッティーノ監督が突如として退任することになったアメリカサッカー連盟（USSF）は、後任の選定をする必要性が求められているが、今回の報道によると、後任候補の最優先ターゲットとしてグアルディオラ氏をリストアップしているという。

ただ、昨季限りでマンチェスター・シティを退任したグアルディオラ氏には数々のビッグクラブから関心が寄せられているほか、今年初めにイタリア代表監督のオファーを断っているように、家族の事情などもあってすぐに現場復帰することにはあまり関心を示していないとも噂されており、交渉は難航することが予想されている。

それでも、グアルディオラ氏は過去にUSSFと対話した経験があり、以前から米国で働くことに関心を寄せている模様で、2012年にバルセロナを退団した後の1年間の休養期間中にはニューヨーク市で暮らしており、セントラルパーク近くの高級アパートで家族と共に過ごし、周囲から過度に注目されることなく、比較的静かな生活を楽しんでいたことも伝えられている。

なお、今月の活動を終えた後のアメリカ代表は、FIFA（国際サッカー連盟）の国際試合期間外となるものの、12月に主に国内組を中心としたキャンプが予定されているが、次の公式戦は来年3月までないため、グアルディオラ氏は指導の現場に復帰する前に、さらに数カ月の休息期間を持つことが可能となっている。

USSFによるグアルディオラ氏へのアプローチは何年も前から続いていることが明らかになっているが、果たしてポチェッティーノ監督の後任として同氏がアメリカ代表を率いることはあるのだろうか。