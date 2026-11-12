サイバーエージェントは11日、2026年9月期(2025年10月～26年9月)の通期決算を発表。動画配信サービス「ABEMA」を運営するAbemaTVが、開局10年で通期営業黒字化を達成したことを明らかにした。

売上高671億円、営業利益2億円で通期黒字化

AbemaTVの通期売上高は、前期の581億円から15.4％増の671億円に拡大。営業損益は前期の42億円の赤字から2億円の黒字に転換した。なお、営業利益は特別インセンティブの支給を含まない数値となっている。

ABEMAは2016年4月に開局。サイバーエージェントの決算資料によると、2017年9月期には190億円の営業赤字を計上するなど、先行投資が続いてきた。

2022年の『FIFA ワールドカップ カタール 2022』配信などを経て、近年は赤字幅が縮小。2024年9月期は65億円、2025年9月期は42億円の営業赤字となっていたが、開局10年の節目となる2026年9月期に通期黒字化を果たした。

これに伴い、ABEMAやアニメ関連事業などを含むメディア＆IP事業全体の営業利益も、前期の72億円から148億円に倍増。売上高は前期比8.0％増の2,500億円となった。同社は、AbemaTVの黒字化などが利益倍増につながったと説明している。

「オリジナル番組のパイプラインを増強しております」

ABEMAでは、恋愛リアリティーショーやドラマ、バラエティなど、オリジナル番組の視聴が好調に推移。1週間当たりの利用者数を示すWAU(Weekly Active Users)は3,000万人を突破し、2026年7～9月の平均WAUは前年同期比12.0％増となった。

番組のクオリティも評価され、2026年10月時点で海外のアワード10部門にノミネートされている。

サイバーエージェントの山内隆裕社長は、決算説明会で「10周年で黒字化しましたが、今後も最高品質を追求してメディア力を上げていきたいと思います」とコメント。さらに、「オリジナル番組のパイプラインを増強しております」と、今後も制作体制を強化していく方針を示した。