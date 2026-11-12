ブラピ主演『ザ・ファーザー・ミスアドベンチャー・オブ・クリフ・ブース』の予告編第2弾とキービジュアルが公開

デヴィッド・フィンチャー監督、クエンティン・タランティーノ脚本、ブラッド・ピット主演のNetflix映画『ザ・ファーザー・ミスアドベンチャー・オブ・クリフ・ブース』の予告編第2弾とキービジュアルが公開となった。本作は、2026年11月25日から12月10日の期間限定でIMAX劇場にて上映される。

『ザ・ファーザー・ミスアドベンチャー・オブ・クリフ・ブース』は、クエンティン・タランティーノ監督作『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）の約8年後を描いたNetflix映画。

タランティーノが執筆した脚本を、『セブン』（1995）『ファイト・クラブ』（1999）のデヴィッド・フィンチャーが監督するという、映画界を代表する二人のコラボレーションが実現。フィンチャーはNetflixとの継続的な協働を続けており、本作は『Mank/マンク』（2020）『ザ・キラー』（2023）に続くNetflix映画監督作となる。ブラッド・ピットはアカデミー賞受賞に輝いた役、クリフ・ブースを再演。今回の舞台は前作の1969年とは異なる1977年のハリウッドで、映画産業の構造変化、テレビ業界の台頭、スポーツスターの映画進出など、当時の文化的背景が物語の随所に反映されている。キャストにはエリザベス・デビッキ、スコット・カーン、カーラ・グギーノ、ヤーヤ・アブドゥル＝マティーンII、ピーター・ウェラーらが名を連ね、70年代ハリウッドの多層的な人間模様を支える。

この度公開となったキービジュアルは、タバコをくゆらせ不敵に笑うブラット・ピット演じるクリフ・ブースが中央に大きく配され、それを取り囲むように、ハリウッドのくせ者たちが顔を並べている。煌びやかなハリウッドの裏側にはびこる狂気や言葉にできない危険な香りが立ち込めるデザインとなっている。

あわせて公開となった第2弾予告編では、ハリウッドでブルース・リーを殴ったスタントマンとして、名を轟かせ伝説の男となったクリフ・ブースが再びハリウッドのきな臭い裏社会に呼び戻されるさまがポップに描かれる。くせ者だらけのハリウッドで起こる決して表に出せないゴタゴタに、待ってましたとばかりに、首を突っ込んでいくクリフ・ブース。謎めいた巨額の現金、交錯する思惑、トラブルメーカーなスター俳優、厄介なセレブたち、そしてフィリピンのギャングが絡むヤバすぎる陰謀の影。クリフが自身のスキルと経験を頼りに、スター俳優の後始末に奔走する。予測不能な狂気とバイオレンスが爆発する刺激的な映像がみっちり詰まった危険度MAXのノリノリな予告編となっている。

入場者プレゼントのポスター

また、ムビチケ前売券（オンライン）が11月13日12時に発売となる。価格は一般1,700円で、特典は用意されていないが、数量限定で入場者特典の配布が決定した。公開日の11月25日からA3ポスターを先着でプレゼントする。一名一回の鑑賞につき一枚をプレゼント。まれに傷や汚れがあるが、返品・交換には対応しない。