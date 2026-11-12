◆日用品や化粧品がもらえる12月優待株3選

株主優待には食事券や金券だけでなく、洗剤やヘアケア製品、化粧品などを受け取れるものもあります。

今回は2026年12月末に優待の権利確定日を迎える、ライオン＜4912＞、ミルボン＜4919＞、コーセーホールディングス＜4922＞の3社を取り上げます。

3社とも100株以上が優待の対象ですが、受け取れる商品や取得条件は異なります。

12月末の優待を取得するには、原則として12月28日（月）の権利付き最終売買日までに購入し、同日の取引終了時点で必要株数を保有する必要があります。ただし、継続保有条件がある場合は、それだけでは取得できません。

◆ライオン＜4912＞は100株で自社商品の詰め合わせ

ライオン＜4912＞は、洗剤の「NANOX」やハンドソープの「キレイキレイ」などを展開する日用品大手です。株主優待では、100株以上を1年以上継続保有する株主に、新製品を中心とした自社商品の詰め合わせを年1回贈っています。

2026年3月発送分には、歯磨き粉、歯ブラシ、ハンドソープ、衣料用洗剤、住居用洗剤の5商品が入っていました。

2026年12月分では、2025年12月末、2026年6月末、2026年12月末の株主名簿に、同じ株主番号で100株以上の保有が記録されている必要があります。そのため、2026年11月に初めて購入しても、今回の優待は受け取れません。

なお、11月2日の終値は1株1838円で、100株の購入金額は18万3800円です。

◆ミルボン＜4919＞は100株でヘアケア製品などを選べる

ミルボン＜4919＞は、美容室向けのシャンプーやトリートメント、ヘアカラー剤などを展開しています。株主優待は毎年12月末の100株以上の株主が対象で、保有株数と保有期間に応じたコースから自社製品などを選べます。

2025年12月末基準分では、100株以上500株未満・3年未満の株主は「100株保有コース」の対象でした。ヘアオイルの「エルジューダ」などから商品を選べる内容です。同じ100株でも、3年以上継続保有している場合は「100株長期保有コース」となり、シャンプーとトリートメントのセットなど、別の商品が用意されます。

また、500株以上の株主には、さらに内容が充実したコースがあります。通常の100株保有コースに3年以上などの最低継続保有条件はなく、2026年11月に初めて購入した人も、12月末に100株以上を保有すれば優待対象になり得ます。

なお、11月2日の終値は1株3315円で、100株の購入金額は33万1500円です。

◆コーセーHD＜4922＞は100株から化粧品を選べる

コーセーホールディングス＜4922＞は、「雪肌精」「ONE BY KOSÉ」「コスメデコルテ」などの化粧品ブランドを展開しています。同社は2026年1月1日に持株会社体制へ移行し、コーセーから現在の社名に変更しました。

株主優待は毎年12月末の株主を対象に実施され、100株以上で自社製品などから好きな商品を選択できます。

2026年お届け分では、100株以上1000株未満・3年未満の保有者向けに、ONE BY KOSÉの美容液やヘアケアセットなどが用意されました。3年以上の長期保有者は、雪肌精のセットやコスメデコルテの美容液なども選べる内容でした。1000株以上の株主には、さらに上位の商品コースが用意されています。

ただし、これは2025年12月末を基準とした優待の内容です。2026年12月末分については、今後の商品案内を確認する必要があります。

なお、11月2日の終値は1株5999円で、100株の購入金額は59万9900円です。

◆優待品だけでなく保有条件も確認

3社を比較すると、ライオンは日用品の詰め合わせ、ミルボンはヘアケア製品などの選択式優待、コーセーHDは化粧品などの選択式優待が特徴です。

100株の購入金額は、ライオンが18万3800円、ミルボンが33万1500円、コーセーHDが59万9900円となっています。

ただし、ライオンは今年初めて購入しても2026年12月分を受け取れません。一方、ミルボンとコーセーHDの通常優待には、最低継続保有期間の条件がありません。

商品を選べる優待では、普段利用する商品が対象になっているかも重要です。商品内容は毎年変わる場合があるため、過去の優待品をそのまま受け取れるとは限りません。

株主優待は魅力の1つですが、株価の変動によって損失が生じる可能性もあります。優待内容だけでなく、必要投資金額や企業業績も確認して判断しましょう。

※優待内容は2026年11月3日時点の公表情報に基づきます。購入金額は2026年11月2日終値で計算し、売買手数料などは含みません。紹介した商品は各社の前回の優待実績に基づき、2026年12月末基準分とは異なる場合があります。詳細につきましては、各社が発表している株主優待内容をご確認ください。

※記載されている情報は、正確かつ信頼しうると判断した情報源から入手しておりますが、その正確性または完全性を保証したものではありません。予告なく変更される場合があります。また、資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、ご自身の責任でお願いします。

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）