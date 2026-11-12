板倉滉と福田師王の元ボルシアMGコンビが日本代表で再会し、共闘する。

日本代表初招集となった福田は、神村学園を卒業後にボルシアMGへ加入。Jリーグを経由せず、18歳で海を渡り、ボルシアMGに所属していた板倉と出会った。「ボルシアMGにいた時には、基本的には毎日のように一緒にいた（板倉）」という2人。プロ初年度を全く環境が異なるドイツで過ごす福田にとって、先輩・板倉の存在は大きかったはず。福田も「感慨深いですし（代表で一緒にプレーすることを）目標にしていたので、一つ達成できてホッとしています」と心境を明かした。

福田は2025年に出場機会を求めて2部のカールスルーエへ。今シーズンは公式戦11試合で3得点2アシストと目に見える結果を残しており、念願の日本代表初選出となった。板倉は「もがいていた時期、難しい時期を過ごしていたことも知っていましたけど、そこで特別何かを言うことはなかった。彼の性格的にも海外で戦うメンタリティは備わっていると思いますし、腐ることなく戦えることも知っていました」と福田のポテンシャルを信じ、移籍後も静かに見守り続けていた。

両者は今年10月に行われたDFBポカール2回戦で対戦。「初めて相手として戦った時、カールスルーエでコンスタントに出られているからこその自信や体の動きというところは見て取れた」と板倉は福田の成長を実感したという。「体も強いし、収める技術もあるし、ボックス内のシュート能力も高い。左でも右でも振れるし、頭でも決められる。すごく器用な選手」と太鼓判を押す。「日本代表は毎回が勝負。結果を出してくれたら、自分たちも助かるので、一緒に頑張っていきたい」とかつてのチームメイトとの“再共闘”に臨む。

取材・文＝三島大輔（サッカーキング編集部）

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