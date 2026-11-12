日本代表GK鈴木彩艶がJ1リーグ通算673試合出場の新記録を打ち立てた浦和レッズGK西川周作を祝福した。

西川は明治安田J1リーグ第14節のヴィッセル神戸戦に出場し、遠藤保仁氏が持っていたJ1最多出場記録（672試合）を抜いて歴代単独トップに躍り出た。神戸戦の試合後には「これも応援してくれる方のおかげ。この試合数に満足することなく、1試合1試合の責任を持ってこれからも戦っていきたい」とコメントしていた。

浦和時代の先輩・後輩の関係性にあたる2人。鈴木は浦和の公式SNSにも登場し、祝福のメッセージを送っていたが、改めて問われると「もう素晴らしいの一言ですね。彼のメンタリティ、マインドセットの素晴らしさは知っていますし、そういった影響もあって感情をコントロールしながら、メンタリティを保ちながらできていると思います。常に尊敬する選手であり続けるなと思います」と先輩・西川を称えた。

現在も頻繁に連絡を取り合うようで「（鈴木の）ゲームも見てくれているみたいです。コミュニケーションは取っています」と明かした。鈴木は2023年に浦和からシント・トロイデンに移籍し、パルマ・カルチョ、アストン・ヴィラと着実にステップアップを重ねてきた。海外へ渡って約3年が経った今でも、2人の師弟関係は続いている。

【動画】浦和のGK西川周作が偉大な記録達成を振り返る