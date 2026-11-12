阪神タイガース・千葉ロッテマリーンズで活躍し、2013年には侍ジャパンのメンバーとしてWBCに出場した元プロ野球選手の鳥谷敬さん。通算2000本安打を達成した名選手は、引退後の今、新しいフィールドで挑戦を重ねている。学校の部活動だ。

近年、先生の負担増や少子化などを背景に、学校だけで部活動を担うのではなく、地域のクラブや企業などへ運営を委ねる、部活の「地域移行」の動きが進んでいる。この変化のなかで、いま改めて問われているのが、スポーツは誰のもので、誰が支えるべきものなのかということだ。子どもたちにスポーツの場を残していかねばならないという危機感も広がっている。

現役時代から、野球界の将来やアスリートのセカンドキャリアに危機感を持ち続けてきた鳥谷さんは、引退後、競技経験を社会に還元する道を選んだ。変わりゆく部活動に、引退後のアスリートが地域や学校、企業、行政とつながりながら、新たな仕組みをつくれないか――。そこには、子どもたちがスポーツを通じて得られるものの大きさと、地域社会そのものをよりよくしていく可能性への確信がある。

鳥谷さんは、部活動の未来をどう見ているのか。そして、スポーツは社会に何をもたらせるのか。話を聞いた。

鳥谷さんが部活動支援に本格的に向き合うようになった背景には、引退後に強く感じたアスリートのセカンドキャリアの課題があった。

「野球は、他のスポーツに比べればまだ恵まれている部分はあると思うんです」

プロ野球は国内リーグとしての規模も大きく、年俸も他競技に比べれば高い。メジャーリーグという大きな目標もあり、認知度も高い。だが、鳥谷さんはその“恵まれている”という見方だけでは見えてこない現実があると言う。

「僕はプロ野球選手として18年間やりましたけど、毎年10人入ったら10人辞めていく世界です。単純計算でも180人が入れ替わっている。その中の一人として生き残る確率を考えたら、決して安定した世界じゃない」

しかも、引退後の保証があるわけではない。現役生活を終えた後、どこで、どう社会と接続していくかは、それぞれが自分で切り開かなければならない。

鳥谷さんは、現役時代からそのことに危機感を抱いていた。それは、野球界だけの問題ではない。他競技を見れば、もっと厳しい現実があることを引退後に痛感した。

「サッカーもそうですし、パラスポーツの選手も取材などで接してきましたが、競技を続けながら生活すること自体が難しいケースは本当に多い。だからこそ、このままでいいのかという危機感がありました」

さらに、スポーツの多様化も進んでいる。かつては「野球かサッカーか」という時代だったが、いまはバスケットボールやバレーボールなど、若い世代の関心は大きく分散している。鳥谷さん自身、現役引退後にコーチを務めたパナソニック野球部時代に、ガンバ大阪やバレーボールなど他競技の人気や熱量を間近に見てきた。しかし少子高齢化やスポーツ人口の減少など、野球に限らず様々な日本のスポーツはどれも決して安泰とは言えない状況だ。

その危機感は、部活動支援という形につながっていく。スポーツの入口でもある中学校の部活動が揺らげば、その先の競技人口も、スポーツ文化そのものも揺らぐ。そして、そこで育ったアスリートたちの未来もまた、不安定になっていく。部活動の問題とセカンドキャリアの問題は、別々ではなく一続きである。

鳥谷さんは、部活動の価値を単なる“学校の課外活動”としては見ていない。むしろ、日本のスポーツが世界で結果を残してきた背景に、中学校部活の存在があるのではないかと考えている。

「本田圭介さんが以前、日本のスポーツが世界で通用するようになったのは中学校の部活が大きいという話をされていたんです」

その言葉に、鳥谷さんも強くうなずいたという。なぜなら、日本では中学校という早い段階から全国大会があるからだ。

「高校で選抜されて全国レベルで競争する国はあっても、中学からやっている国は多くない。そこが日本のスポーツの強みじゃないかと」

中学時代から競争を知ること。勝つ喜びと負ける悔しさを知ること。個人の能力だけではなく、仲間と協力しながら結果を出していくこと。そうした経験が、日本のスポーツ文化の厚みをつくってきた。

「競争だけじゃなくて、仲間で勝っていくことも学べるし、部活では個人だけじゃなくて様々なサポートがあることも知る。そういう意味では、中学校の部活って人生経験としてすごく大きいと思うんです」

その経験は、競技力だけを育てるわけではない。目標を立てること。努力の仕方を知ること。人とぶつかり、折り合いをつけ、役割を果たすこと。そうしたものすべてが、社会に出てからの土台になる。

鳥谷さん自身、「自分はスポーツからほとんどを学んだ」と言う。喜怒哀楽、勝ち負け、人との付き合い方、自分のできること・できないことの把握。それらはすべて、人生をつくる基本でもある。

ただし「先生の善意とボランティア」で成り立ってきた部活動には、綻びが生じてきているのも事実だ。

部活動は教育の一環と言われながら、実際には放課後や休日の多くの時間を、教員の献身によって支えている。専門外の競技を指導する先生もいれば、業務過多の中で休日まで大会に帯同する先生もいる。それでも、子どもたちのためにという思いで続けられてきた。

「続けたい先生もいれば、負担に感じている先生もいる。でも制度としては“誰かがやる前提”で進んでしまっている。そこは変えないといけないと思います」

野球の部活動の現状や課題について思いを話す鳥谷さん

さらに野球に関していえば、指導の質にも課題があると指摘する。

「野球の部活では、経験したことがない人が教えているケースがあるんです」

もちろん熱意や責任感のある指導者も多い。だが、スポーツによっては経験や専門性が問われるのが当たり前なのに、野球は「誰が教えてもいい」ような状態になっていることがある。鳥谷さんは、そこに危うさを感じている。

つまり、部活動の問題は「人手不足」だけではない。誰がどう支えるのか。どういう専門性を持った人が関わるのか。そこまで含めて再設計しなければ、持続可能な仕組みにはならない。

子どもの頃の運動体験は社会を変える力に 少年たちにノックをする鳥谷さん。子どもの頃から運動体験に慣れ親しんでいることで、大人になってからのスポーツの楽しさや健康寿命は変わってくる可能性が指摘されている

鳥谷さんは、指導者問題だけではなくその先を見つめる。部活動を“スポーツの入口”としてだけでなく、社会全体の健康や幸福度にまで接続して捉えていることだ。

「いきなり大人になってから『健康のために運動しましょう』って言っても、やらない人は多いのではないでしょうか」

確かにそうだろう。運動経験がほとんどない人にとって、運動はハードルが高い。何をしていいかわからないし、楽しいイメージも持ちにくい。だが、子どもの頃に一度でも体を動かす楽しさや、部活動での経験があれば、大人になってからも「何かやってみよう」と思える可能性がある。

「その体験があるかないかって、ものすごく大きいと思うんです」

鳥谷さんは、ランニング中に周囲の人のウェアや動きから、「この人は昔こういうスポーツをやっていたんだろうな」と感じることがあるという。幼少期や学生時代のスポーツ経験は、大人になっても身体に残り続ける。

そしてそれは、健康寿命や医療費、社会保障の問題にもつながる。

「病気にならないこと、健康でいることって、最終的には税負担や医療費の話につながっていく。社会全体の幸福度を上げることにもなると思います」

ただ長生きするだけでは意味がない。健康で、元気に、社会と関わりながら生きること。その土台づくりとして、子どもの頃からの運動体験は非常に重要だ。鳥谷さんは、部活動にはその入り口としての価値があると見ている。

こうした社会へのまなざしは、引退後に突然生まれたものではない。鳥谷さんは現役時代から、レッドバードという一般社団法人の活動を通じて、海外の子どもたちへ靴や文房具を届ける支援を続けてきた。

「靴を持っていったり、文房具を持っていったり、そういう活動はずっとやっていたので、地道に続けることの大切さはもともと感じていました」

その経験は、現在の部活動支援にも通じている。一過性の派手なプロジェクトではなく、いろいろな人の力を少しずつ集め、継続可能な形にしていくこと。そこに本質があると知っている。

「アスリートだけで集まって何かやるというより、それぞれ違う分野で力を持っている人たちが協力していくことが大事だと思っています」

実際、現在の取り組みも、アスリート同士だけで閉じたものではない。行政、学校、企業、地域、それぞれが持つ役割をすり合わせながら、どうすれば無理なく部活を続けられるかを模索している。

「一人の出会いが大きかったというより、いろんな人と出会って、力を貸してくれる人たちを広げていきました」

そうしてできたモデルを、まずは鳥谷さんが居住する関西で形にする。そして、それを別の地域のアスリートたちが、自分たちなりの形で広げていく。鳥谷さんが目指しているのは、そうした“波及”だ。

地域に戻ってきたアスリートが、次の世代へと繋ぐ。鳥谷さんが描く将来像は明確だ。

「たとえ全国的に有名じゃなくても、その地域では地元が誇るスーパースターはたくさんいるのではないでしょうか」

そうした人たちが故郷へ戻り、子どもたちに関わり、地域にスポーツの魅力を伝えていく。それは、単に指導者が増えるという話ではない。「自分も頑張れば、いつか地元に還元できるかもしれない」と、次の世代への新しいロールモデルを示すことでもある。

「そこに戻ってきた人たちに、こういう価値があるんだっていうのを知ってもらうことも大事だと思うんです」

地域にスポーツをする人を増やすこと。アスリートのセカンドキャリアの受け皿をつくること。そして、頑張った経験を次の世代に渡していくこと。その循環が、部活動の未来を支える基盤になるのではないか。鳥谷さんはそう考えている。

最後に、鳥谷さんはスポーツの持つ力について、こう語る。

「人の心を動かせるものっていうのは、スポーツの力としてすごく感じます」

試合を見て涙が出る。声を上げて応援する。自分ができなかったことを、誰かが成し遂げる姿に熱狂する。それは、スポーツを“やった経験”があるからこそ、より深く響くのかもしれない。

部活動の地域移行は、単なる制度の話ではない。スポーツを、教育を、地域を、そして社会そのものをどう支えていくのかという問いだ。

鳥谷さんの取り組みは、その答えを急いで出そうとはしていない。子どもの頃の運動体験が未来の健康をつくり、地域に戻ったアスリートが次世代を支え、スポーツが人と人をつなぎ直していく。そんな循環を、一つずつ現実に変えようとしている。

その先にあるのは、部活動を守ることだけではない。鳥谷さんが目指すのは、スポーツを通じて、社会を少しずつ良くしていくという、もっと大きな挑戦である。

PROFILE 鳥谷敬

1981年生まれ。東京都出身。元プロ野球選手/WBC日本代表、野球解説者・野球評論家​。聖望学園（埼玉）では３年の夏に甲子園に出場。早稲田大学に進み、２年春に東京六大学野球で３冠王に輝く。2003年ドラフト自由枠で阪神タイガース入団。13年にはWBC日本代表に選出。通算2000安打を達成し連続出場記録は歴代２位の1939試合。2020年に千葉ロッテマリーンズに移籍し、21年に現役を引退。2025年にNPO法人Kizunaを設立し、中学校の部活動支援やアスリートのセカンドキャリアの課題解決など精力的に活動。

text by Takumi Nakamura, Akihiro Ichiyanagi（Parasapo Lab）

key visual by Penta Press/AFLO

写真提供：NPO法人Kizuna

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