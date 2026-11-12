A24最新作でアン・ハサウェイ主演『マザー・メアリーは二度生まれる』の公開が決定

アン・ハサウェイが世界的歌姫"マザー・メアリー"を演じるA24最新作"Mother Mary（原題）"が、『マザー・メアリーは二度生まれる』の邦題で、2027年2月26日より、TOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開されることが決定した（配給：ポニーキャニオン、ハピネットファントム・スタジオ）。本日11月12日はアン・ハサウェイの誕生日。これにあわせての発表で、ティザーカットも公開となっている。

『マザー・メアリーは二度生まれる』は、スキャンダルにより表舞台から姿を消した歌姫"マザー・メアリー"の再起を、鮮烈な音楽とファッション、アン・ハサウェイの狂気をも孕んだ憑依型パフォーマンスで描く、スリリングな音楽ドラマ。

歌姫役に挑んだアン・ハサウェイは、『レ・ミゼラブル』（2012）で歌声を披露し、アカデミー賞助演女優賞を受賞。『プラダを着た悪魔2』（2026）をはじめ、今年も話題作への出演が相次ぐが、今回はキャリア史上最も難しい役だったといい、「自分が"初心者"だと認めるしかなかった」と振り返る。役作りでは約2年にわたりダンスレッスンを重ね、初期には朝8時から夕方6時まで練習に打ち込み、さらに発声トレーニングにも取り組んだ。圧巻のパフォーマンスとともに、スターとしての重圧に揺らぐ内面まで生々しく体現する。

オリジナル楽曲を手がけるのは、いずれもグラミー賞受賞歴を持つチャーリーxcx、ジャック・アントノフ、そして本作に出演も果たしているFKAツイッグス。世界の音楽シーンを牽引するアーティストたちのポップソングが、歌姫のステージと物語を彩る。衣装制作には、アカデミー賞ノミネート歴を持ち、『TAR／ター』（2022）などを手がけたビナ・ダイヘレルと、レディー・ガガやビヨンセのステージ衣装を手がける世界的デザイナー、イリス・ヴァン・ヘルペンが参加している。

製作はA24で、『A GHOST STORY／ア・ゴースト・ストーリー』（2017）、『グリーン・ナイト』（2021）のデヴィッド・ロウリーが監督・脚本・編集・プロデューサーを務める。アン・ハサウェイにとっては、A24との初タッグとなる。