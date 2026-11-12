「理想の男」を追い求め、自己破壊へ──過激インフルエンサーが映し出すルックスマキシングの闇

ステロイド、薬物、過激な性生活。肉体を極限まで鍛え上げ、「理想の男性像」を体現しようとする米国のインフルエンサー、トニー・ヒュージ。新たなドキュメンタリーシリーズ『ゲット・ヒュージ：ルックスマキシング・トゥ・デス』は、彼の常軌を逸したライフスタイルと、その周囲で相次いだ不可解な死を追う。SNSで広がる「ルックスマキシング（容姿の最大化）」の背景にあるのは、男らしさへの執着と、自己改善への欲望が自己破壊へと転じる危うさだ。

自分を最高の状態に高めるとは、どういうことなのだろうか。

YouTuberであり、バイオハッキングの世界で知られるトニー・ヒュージ（本名アンソニー・ヒューズ）にとって、その答えは明快だ。大量のサプリメントやステロイド、薬物を使い、肉体を徹底的に改造すること。かつて破産案件を扱う弁護士だった彼は、自身のサプリメント会社を宣伝するためにYouTubeを始め、約25万人の登録者を獲得した。その過激な自己改造の手法は、現在のルックスマキシング文化にも大きな影響を与えている。

米国でHulu配信が始まった全3話のドキュメンタリー『ゲット・ヒュージ：ルックスマキシング・トゥ・デス』（日本では11月25日よりDisney+配信予定）は、そんなヒューズの世界に深く入り込む。監督は『ヒルソング教会のヒミツ』のステイシー・リー。2024年から数カ月にわたり、タイ・パタヤに暮らすヒューズとその周辺人物に密着した。

ヒューズは米食品医薬品局（FDA）の調査が進むなかで米国を離れ、現在はパタヤを拠点に活動している。ステロイドの使用や薬物摂取、ウエイトトレーニングを絶えず撮影し、YouTubeやTikTokから繰り返しアカウントを停止されながらも、動画の発信を続けている。「ナチュラルで過ごす一日は、無駄にした一日だ」。それが彼の決まり文句だ。周囲には本人が「ハーレム」と呼ぶ女性たちを従え、自分こそ男性にとって理想の人生を送っていると豪語する。

「このインフルエンサーの世界で重要なのは、男らしさを演じて見せることです。彼らは極端に誇張された、一面的な男性像を作り上げています。それがアクセスを稼ぐからです」とリー監督は語る。制作陣が探ろうとしたのは、演出された「男らしさ」と、その裏側にある現実との落差だった。

肉体の「最適化」が招いた悲劇

ドキュメンタリー制作のきっかけとなったのは、ヒューズと親交の深かったインフルエンサー、レオ・ロンジェヴィティ（本名レイス・アブダラ・アルガズ）の死だった。

2022年、ヒューズの誘いを受けてタイに移住したアルガズは、彼と同居しながらバイオハッキングに関する動画を何百本も制作していた。しかし2023年1月、34歳で遺体となって発見された。死因は鈍的外傷と判断されたが、詳しい経緯をめぐってインターネット上ではさまざまな憶測が飛び交った。

ヒューズはアルガズの死への関与を否定している。一方、カメラが捉えたのは、疑惑を打ち消そうとしながらも、陰謀論を利用して視聴者を集めようとする彼の姿だった。

さらに撮影終了後の2026年7月、ヒューズの動画に頻繁に登場していたフィットネス系YouTuber、コナー・マーフィーが32歳で溺死した。俳優としての成功をつかめず、バイオハッキングの世界に転向したマーフィーは、ヒューズの生活習慣を取り入れ、運動や薬物注射を実践していた。

ドキュメンタリーでは、マーフィーがメンタルヘルスの問題を抱えながら、それさえも過激なコンテンツの材料にしていく姿が映し出される。周囲の人々は、彼の危うさを十分に受け止められていなかった。

「調査を進めるほど、トニーと関係のある人々の死が相次いでいたことが分かってきました」と、製作総指揮のジェニングス・ブラウンは語る。「彼は明らかに父親のような存在を必要としていた若者たちを引き寄せ、彼らはトニーにその役割を見いだしていました。彼らは超人的な存在になるため、自己を最適化することを追い求めています。しかし、最終的に行き着くのは自己破壊なのです」

ただし、これらの死亡事案とヒューズの行動との直接的な因果関係が立証されているわけではない。

「完璧な男」になれば、人生は変わるのか

このドキュメンタリーが描き出すのは、単なる奇抜なインフルエンサーの実態ではない。ヒューズの本当の影響力は、その過激な生活ぶり以上に、若い男性たちに「生きる目的」と「居場所」を与える力にあった。

ルックスマキシングは、容姿を改善することで恋愛や社会生活における成功を手に入れようとする考え方だ。近年はクラビキュラーのような若いインフルエンサーが人気を集め、かつてはネット上の限られたサブカルチャーだったものが一般にも広く知られるようになった。

リー監督によれば、肉体的な優越性を追い求める男性たちの多くは、その裏で劣等感やメンタルヘルスの問題を抱えているという。「心の奥深くに問題を抱えているとしたら、テストステロンを注射したり、顎の輪郭を大きくしたりしても、その問題は解決しません」

さらに彼女は、現在のルックスマキシングには、ヒューズの時代よりも虚無的な傾向が強まっていると指摘する。将来どんな悪影響があろうと、今この瞬間に成功し、魅力的で支配的な「アルファ男性」になれればいい。そんな価値観が、若者たちをより過激な行動へと駆り立てているのだ。

「トニーは10年前、ほかの誰もやろうとしないことを実際にやってみせたからこそ、とてつもない人気を得ました。そのやり方は成功したのです」とリーは振り返る。

やがて彼を模倣するインフルエンサーたちが次々と現れ、過激さの限界を押し広げていった。筋肉も、容姿も、男らしさも、どこまで追求しても終わりがない。自己改善がいつしか自己破壊へと変わっていく、その連鎖を誰が止められるのか。

リー監督は、最後にこう問いかける。

「そして、その姿を見ているのは誰でしょうか。次の世代の若者たちなのです」

「彼らは超人的な存在になるため、自己を最適化することを追い求めています。しかし、最終的に行き着くのは自己破壊なのです」。シリーズの製作総指揮を務めるジェニングス・ブラウンは、トニー・ヒュージ（写真）とその信奉者たちについてこう語る。©Disney

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