長野久義「さすがに僕じゃないです（笑）」ドラフト会議の会場で遭遇した槙原寛己の一言に苦笑!?

元プロ野球選手・長野久義と元日本テレビアナウンサーの佐藤義朗がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜」（毎週日曜 8:00～8:30）。長野久義がラジオパーソナリティに初挑戦！ 長野の「気になること、気になる人、気になるもの」にフォーカスを当て、長野自身もリスナーも「人生の学び」を探求。日本の伝統を学び継承していく素晴らしさを発見していきます！ 11月8日（日）の放送では、長野が10月22日に開催された「プロ野球ドラフト会議」当日の出来事を語りました。

【ドラフト会議の話】

佐藤：10月22日、プロ野球のドラフト会議がおこなわれました。各球団が将来を担う新人選手を指名する、まさに球界にとって年に一度の一大行事となります。長野さんも現在はスカウト、編成の立場ですので、これからはドラフト会議が1年のメイン行事になるわけですもんね。

長野：アマチュアスカウトの皆さんが、本当に1年間……1年どころじゃないですけどね。それより前から見ている選手もいっぱいいますし、そういう方々の仕事が報われる日になるので、すごく楽しみにしていました。

佐藤：その立場で参加するのも、会場に足を運ぶのも初めてとおっしゃっていましたもんね。

長野：もちろんです。

佐藤：どんな雰囲気でしたか？

長野：緊張感がありましたし、見ていた選手がどこに指名されるのか楽しみだという思いもありましたね。

佐藤：まず当日の長野さんの動きを伺っていきます。たしか、午後5時前くらいからドラフト会議は始まったかと思いますが、何時くらいに会場に入られましたか？

長野：3時くらいですかね。その前に大手町で仕事をして、2時半くらいにそこを出発しました。

佐藤：じゃあ、会場へはスカウトの皆さんと一緒に移動したのですか？

長野：スカウトの皆さんはもう少し早く行っていて、僕は水野（雄仁）さんと円谷（英俊）と一緒に3人で移動しました。

佐藤：3時くらいに会場に入られてから、ドラフト会議が始まるまではどんなことをされていたのですか？

長野：控室でコーヒーや水を飲んだり（笑）。あと、12球団の広報が集まる大きな控室のようなところに行ったら、槙原（寛己）さんがいらっしゃって。「くじは引かないのか？」って言われたので、「さすがに僕じゃないです」って（笑）。

佐藤：やっぱり、皆さんにそう言われるんですね（笑）。実際のドラフト会議中、長野さんも会場内のテーブルに着いているのかと思ったんですけど、別室だったのですね。

長野：裏の控室のテレビで見ていました。

佐藤：なるほど、視聴者の皆さんと同じ気持ちだったわけですね。

長野：はい。

――この後も、ジャイアンツが1位指名した横浜高校の織田翔希投手など、ドラフト会議で指名した選手について、長野が感想を述べる場面がありました。

＜番組概要＞

番組名：SGC presents 長野久義 El Dorado〜新・黄金時代〜

パーソナリティ：長野久義、佐藤義朗

放送日時：毎週日曜 8:00～8:30

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/el_dorado/