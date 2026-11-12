「全員がフロントマン」鬼頭由芽が語るgo!go!vanillasの魅力…ロンドンでレコーディングされたイチオシの1曲とは？

ラジオDJの鬼頭由芽がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「WEEKLY ARTIST FILE」（毎週金曜23:00～23:55）。いま日本で最もHOTなJ－POPアーティストの魅力に迫る55分。毎週1組のアーティストをピックアップし、代表曲から隠れた名曲までファン垂涎のプレイリストをお届けします。11月6日（金）の放送では、FWD生命が開催する音楽ライブイベント「Orange Station Live 2026」に出演する4ピース・バンド・go!go!vanillasを特集！ 鬼頭が楽曲を交えながら、彼らの魅力を紐解いていきました。go!go!vanillasは、牧達弥（vo/g）、柳沢進太郎（g）、長谷川プリティ敬祐（ba）、ジェットセイヤ（dr）による2013年デビューの4ピース・バンド。音楽ルーツへの深いリスペクトをもちながらも、変化を恐れず柔軟なクロスオーバーのスピリットで生み出される楽曲の数々は、多くのリスナーを魅了しています。2026年9月には、テレビアニメ「東京リベンジャーズ 三天戦争編」のエンディング主題歌となっている「トリックスター」をリリースしました。番組等でgo!go!vanillasと何度か対面している鬼頭は、メンバー全員から音楽に対する“愛”を感じるそう。また、ボーカルの牧さんに「最近どんなのを聴いているんですか？」と尋ね、話題の曲を教えてもらうのが楽しみだと明かします。続いて、go!go!vanillasの音楽性については、「古いものから新しいものまで、ロック、ポップス、フォーク、カントリーなど、いろんなジャンルへの愛とリスペクトを感じさせながら、バニラズ流のサウンドにしているっていうところが、かっこいいなと思っています」と語ります。さらには、「華やかなボーカルの牧さん、最近は歌声も聴かせてくれるギターの進太郎さん、ライブでは、お客さんを思い切り盛り上げてくれるベースのプリティさん、そして、誰よりもロックンロールで常に革ジャンを着ているドラムのセイヤさん。メンバー全員がフロントマンと言えるくらい、個性豊かな4人が揃っているのも魅力」とも。そんな4人が作り上げるサウンドが、go!go!vanillasの強みだと言います。ここからは、番組内でオンエアしたgo!go!vanillasの楽曲を紹介します。メジャーファーストアルバム『Magic Number』（2014年）に収録されている楽曲「エマ」から始まり、最新曲の「トリックスター」、メジャーセカンドシングル「カウンターアクション」（2015年）と、次々とオンエア。そのなかで鬼頭は、柳沢さん加入後初のシングル「カウンターアクション」について触れ、「メンバーチェンジという大きな節目のタイミングで、負けん気の強さが炸裂した新曲が届いて、『やっぱり、バニラズはかっこいいな！』と思わせてくれた1曲でした」と振り返ります。その後、「おはようカルチャー」（2017年）、「平成ペイン」（2017年）、「ダンデライオン」（2025年）をオンエアし、最後に鬼頭が「特に推したいHOTな1曲」を選曲する“ユメレコメンド”のコーナーへ。そこで紹介したのが、2024年に配信リリースされた「SHAKE」でした。こちらは、go!go!vanillasがレコードレーベル移籍後の第1弾としてリリースしたシングルで、数々の伝説的アーティストも使用したイギリス・ロンドンにあるMetropolis Studios（メトロポリススタジオ）で初の海外レコーディングをおこなった記念すべき作品でもあります。鬼頭は、選曲理由について、「ミュージックビデオもロンドンで撮影されていて、サウンドもアートワークもすべてがおしゃれでスタイリッシュ。もうgo!go!vanillasの新章がスタートしたようで、すごくワクワクさせてくれた1曲でした」と絶賛。さらに、それまでの楽曲もかっこ良かったとしたうえで、この曲から一段と洗練された印象を受けたと語り、「SHAKE」をオンエアしました。12月3日（木）に、FWD生命が開催する音楽ライブイベント「Orange Station Live 2026」がZepp Hanedaにておこなわれます。go!go!vanillasのほか、Lucky Kilimanjaro、muqueが出演する3マンライブです。オープニングアクトは、東京を拠点に活動する4人組バンド・CheCheが務めます。詳しくは、イベントの公式ホームページをご確認ください。＜番組概要＞番組名：WEEKLY ARTIST FILEパーソナリティ：鬼頭由芽放送日時：毎週金曜23:00～23:55